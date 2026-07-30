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K-pop феноменът BTS бойкотират наградите „Грами“

K-pop гигантите BTS обявиха, че няма да кандидатстват за номинации за предстоящите награди „Грами“. Решението на групата идва в знак на протест срещу въвеждането на нова, географски ограничена категория за азиатски поп изпълнения

Стела Христова Стела Христова

30 юли 2026, 12:20
K-pop феноменът BTS бойкотират наградите „Грами“
Източник: Getty

Ч леновете на световния K-pop феномен BTS обявиха, че няма да изпращат своя музика за разглеждане и номинации за следващите награди „Грами“. Решението им идва само месец след като Академията за звукозапис потвърди, че на церемонията през 2027 г. за първи път ще бъде въведена специална категория за „Най-добро азиатско поп изпълнение“, пише CNN.

В съвместно изявление, публикувано в социалните мрежи от всички седем членове на групата, те заявиха твърдата си позиция срещу разделението в музикалната индустрия.

„Решихме да не се явяваме на наградите „Грами“ тази година. Надяваме се, че музиката може да бъде чута и обичана такава, каквато е, а не да бъде разделяна по регион или език“, се казва в официалното им обръщение.

  • Негодуванието на феновете и новите правила

Решението на групата получи силна подкрепа от техните почитатели по целия свят, много от които определиха новата категория като опит за отделяне на азиатските артисти от основните, по-престижни отличия. Според феновете, BTS отдавна са надхвърлили регионалните рамки и заслужават да се състезават наравно с всички световни звезди.

Освен това, според актуализираните регламенти за 69-ите награди „Грами“, дадена песен може да бъде номинирана само в една категория за изпълнение в рамките на една година. Това означава, че ако дадено парче бъде предложено в азиатската категория, то автоматично губи право да се състезава в общата категория „Най-добро поп дуо/групово изпълнение“ — категория, в която BTS вече са номинирани няколко пъти.

  • Завръщането на века

Новината идва на фона на триумфалното завръщане на групата на музикалната сцена след четиригодишна пауза, по време на която всички членове преминаха през задължителната си военна служба в Южна Корея.

Техният шести корейски албум Arirang, издаден през март, оглави световните музикални класации, включително американския Billboard 200, и достигна първото място в 23 страни. С това BTS за пореден път доказаха, че езиковите и географските бариери отдавна са преодолени от тяхната музика.

Редактор: Стела Христова
BTS K-pop Награди Грами Бойкот Разделение в музикалната индустрия Нова категория Подкрепа от феновете Завръщане на сцената Военна служба
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