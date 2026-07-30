България

Смяна в ръководството на ДАТО: Андон Ненов е новият заместник-председател

Със заповед на премиера Румен Радев Ненов поема поста на мястото на Емил Тодоров, който беше назначен на длъжността през юни 2024 г.

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 13:22
Смяна в ръководството на ДАТО: Андон Ненов е новият заместник-председател
Източник: БТА

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) е назначен Андон Ненов.

От същата длъжност е освободен Емил Тодоров, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Смяната е в ръководството на една от ключовите структури в системата за сигурност на страната, която има основна роля при прилагането и техническото обезпечаване на специални разузнавателни средства.

  • Каква е ролята на ДАТО

Държавна агенция „Технически операции“ е специализиран орган, чиято основна дейност е свързана с техническото прилагане на разрешени от закона специални разузнавателни средства и със събирането на информация в рамките на определените ѝ правомощия.

По данни на самата агенция основните ѝ функции са свързани с ефективното събиране на информация, придобита на основание на Закона за специалните разузнавателни средства, както и с изготвянето на веществени доказателствени средства за противодействие на трансграничната, тежката и организираната престъпност и тероризма.

Агенцията е отделена от системата на Министерството на вътрешните работи и има самостоятелна роля при техническото изпълнение на специалните разузнавателни средства. ДАТО се ръководи от председател, който се подпомага от заместник-председатели. Техните конкретни правомощия се определят с писмена заповед на председателя.

Работата на структурата е свързана с чувствителна информация и дейности, поради което законът предвижда специален режим за защита на информацията, станала известна на ръководството и служителите на агенцията при изпълнение на служебните им задължения.

  • Емил Тодоров беше назначен през 2024 г.

Емил Тодоров беше назначен за заместник-председател на ДАТО със заповед на тогавашния министър-председател Димитър Главчев, считано от 20 юни 2024 г.

При назначаването му от Министерския съвет беше посочено, че Тодоров има дългогодишен опит в сферата на националната сигурност и е работил както в Държавна агенция „Технически операции“, така и в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Сега той е освободен от поста, като Министерският съвет не посочва мотиви за промяната.

  • Ново назначение в сектора за сигурност

Назначението на Андон Ненов идва в момент, в който институциите в сектора за сигурност изпълняват важни функции по противодействие на тежката и организираната престъпност, наркотрафика, трафика на хора и тероризма.

ДАТО работи в рамките на законово регламентирана процедура, при която използването на специални разузнавателни средства е подчинено на изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства и на съответния съдебен и институционален контрол.

На този етап от Министерския съвет не са обявени допълнителни подробности за причините за смяната или за професионалната биография на новоназначения заместник-председател.

Андон Ненов вече поема длъжността, а предстои да стане ясно кои направления в работата на агенцията ще бъдат в неговия ресор.

Редактор: Василена Василева
Източник: Министерски съвет    
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