Смяна в ръководството на ДАТО: Андон Ненов е новият заместник-председател

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) е назначен Андон Ненов.

От същата длъжност е освободен Емил Тодоров, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Смяната е в ръководството на една от ключовите структури в системата за сигурност на страната, която има основна роля при прилагането и техническото обезпечаване на специални разузнавателни средства.

Каква е ролята на ДАТО

Държавна агенция „Технически операции“ е специализиран орган, чиято основна дейност е свързана с техническото прилагане на разрешени от закона специални разузнавателни средства и със събирането на информация в рамките на определените ѝ правомощия.

По данни на самата агенция основните ѝ функции са свързани с ефективното събиране на информация, придобита на основание на Закона за специалните разузнавателни средства, както и с изготвянето на веществени доказателствени средства за противодействие на трансграничната, тежката и организираната престъпност и тероризма.

Агенцията е отделена от системата на Министерството на вътрешните работи и има самостоятелна роля при техническото изпълнение на специалните разузнавателни средства. ДАТО се ръководи от председател, който се подпомага от заместник-председатели. Техните конкретни правомощия се определят с писмена заповед на председателя.

Работата на структурата е свързана с чувствителна информация и дейности, поради което законът предвижда специален режим за защита на информацията, станала известна на ръководството и служителите на агенцията при изпълнение на служебните им задължения.

Емил Тодоров беше назначен през 2024 г.

Емил Тодоров беше назначен за заместник-председател на ДАТО със заповед на тогавашния министър-председател Димитър Главчев, считано от 20 юни 2024 г.

При назначаването му от Министерския съвет беше посочено, че Тодоров има дългогодишен опит в сферата на националната сигурност и е работил както в Държавна агенция „Технически операции“, така и в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Сега той е освободен от поста, като Министерският съвет не посочва мотиви за промяната.

Ново назначение в сектора за сигурност

Назначението на Андон Ненов идва в момент, в който институциите в сектора за сигурност изпълняват важни функции по противодействие на тежката и организираната престъпност, наркотрафика, трафика на хора и тероризма.

ДАТО работи в рамките на законово регламентирана процедура, при която използването на специални разузнавателни средства е подчинено на изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства и на съответния съдебен и институционален контрол.

На този етап от Министерския съвет не са обявени допълнителни подробности за причините за смяната или за професионалната биография на новоназначения заместник-председател.

Андон Ненов вече поема длъжността, а предстои да стане ясно кои направления в работата на агенцията ще бъдат в неговия ресор.