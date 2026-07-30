22-годишна загина при тежка катастрофа на Е79 край Видин

22-годишна жена загина при тежка катастрофа между лек автомобил и товарна композиция на главен път Е79 в района на бензиностанция край Видин. След пътния инцидент водачът на камиона е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Сигналът за катастрофата е подаден около 14:40 часа на 29 юли. По първоначални данни са се сблъскали товарен автомобил с прикачено полуремарке с видинска регистрация и кола с германски регистрационни номера. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ, предаде кореспондентът на БТА във Видин Силвия Иванова.

При удара е загинала на място 22-годишната шофьорка на лекия автомобил, която е от Лом. Пострадали са и двамата ѝ спътници - 34-годишна жена и 11-годишно момче. Те са транспортирани и настанени за лечение в Многопрофилната болница във Видин.

Водачът на товарната композиция, 51-годишен мъж от село Арчар, не е пострадал. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Въпреки това той е задържан, а разследването по случая продължава.

На местопроизшествието е извършен оглед от оперативно-следствена група. Движението по участъка на главен път Е79 беше временно затруднено и бе възстановено след приключване на процесуално-следствените действия.