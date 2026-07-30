Зрелищен воден салют посрещна милионния турист на Бургаското летище за 2026 година

Летище Бургас посрещна едномилионния си пътник за 2026 г. - границата е достигната един ден по-рано спрямо миналата година, което показва засилен интерес към българското Черноморие.

Юбилейният пътник е Агнешка Пацорак-Холингзорт от Полша, пристигнала със семейството си с полет от Катовице - тя беше посрещната със специална церемония и традиционното разрязване на празнична торта.

Ръстът на пътниците затвърждава значението на Летище Бургас като ключов транспортен център за туризма в Южното Черноморие - успехът идва на фона на нарастващия интерес към морската дестинация.

Летище Бургас посрещна едномилионния си пътник за 2026 година с традиционен воден салют. Самолетът, с който пристигна Агнешка Пацорак-Холингзорт от Катовице, Полша, беше приветстван с водна арка от пожарни автомобили на аеропорта.

Това стана с полет от полския град Катовице, който кацна със 170 пътници на борда. Самолетът беше посрещнат с воден салют, а едномилионният пътник - Агнешка Холингсворт от Полша, получи подаръци и специално подготвена торта.

Тази година летището достига прага от един милион обслужени пътници с ден по-рано в сравнение с миналата година. Това е много добър знак за развитието на трафика и дава основания да очакваме, че ще запазим нивата от 2025 година, а дори е възможно да ги надминем, каза пред журналисти директорът на аерогарата Васил Атанасов.

Той посочи, че въпреки положителната тенденция, секторът продължава да се сблъсква с предизвикателства. По думите му геополитическата обстановка продължава да оказва влияние върху въздушния трафик, а високите цени на горивата също се отразяват на авиационния продукт и на пътникопотока.

През настоящия летен сезон Летище Бургас обслужва над 70 дестинации. Атанасов отбеляза, че тази година се отчита очакван спад на германския пазар. В същото време традиционно силните пазари като Полша и Великобритания запазват високи нива, като при британския пазар се отчита ръст от около пет процента.

По думите на Атанасов двуцифрен ръст се наблюдава и при пътниците от Унгария и Ирландия. Най-много туристи и през тази година пристигат от Полша, каза още директорът на летището. По отношение на възможността за целогодишни полети от и до Бургас Атанасов заяви, че към момента няма конкретна информация, но Летище Бургас продължава да подкрепя Фонда за развитие на летище Бургас, включително с финансов принос в размер на 200 000 евро през тази година.

Едномилионният пътник Агнешка Холингсворт каза пред журналисти, че е избрала България за своята почивка заради красивите плажове. Тя посочи, че посещава страната за първи път и благодари за топлото посрещане.