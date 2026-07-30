България

Евростат: Безработицата в България продължава да е сред най-ниските в ЕС

Равнището у нас достигна 3% през юни, младежката безработица нараства

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 14:04
Евростат: Безработицата в България продължава да е сред най-ниските в ЕС
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б езработицата в България леко се е повишила през юни, но страната продължава да е сред държавите с най-ниско равнище на безработица в Европейския съюз. Това показват най-новите данни на Евростат.

През юни равнището на безработица у нас е достигнало 3%, спрямо 2,9% през май. Въпреки месечното увеличение България, заедно с Кипър, остава сред страните с най-нисък дял на хората без работа в ЕС.

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

По оценка на европейската статистическа служба през юни без работа в България са били около 92 000 души, при приблизително 88 000 месец по-рано.

На годишна база обаче се отчита подобрение. През юни 2025 г. равнището на безработица у нас е било 3,6%, което означава спад с 0,6 процентни пункта за една година.

  • България остава сред страните с най-ниска безработица

Средното равнище на безработица в Европейския съюз през юни остава без промяна – 6%, а в еврозоната е 6,3%. Евростат оценява, че през месеца в ЕС без работа са били около 13,3 милиона души. Броят им е нараснал спрямо май.

След България и Кипър, където безработицата е по 3%, се нареждат Полша, Чехия и Малта с едни от най-ниските равнища в Европейския съюз.

На другия край на класацията е Испания с безработица от 10,1%. Следват Швеция, Франция, Гърция и Люксембург, които също отчитат значително по-високи нива от средното за ЕС.

Показателят на Евростат се изчислява по хармонизираната методология на Международната организация на труда. За безработни се считат хората на възраст между 15 и 74 години, които нямат работа, активно са търсили работа през последните четири седмици и могат да започнат работа в рамките на две седмици.

НСИ отчете спад на безработицата у нас

  • Младежката безработица у нас нараства

На фона на общото ниско равнище на безработица в България тревожна е тенденцията при младите хора.

През юни младежката безработица у нас достига 12,6%, спрямо 11,6% през май.

В Европейския съюз показателят също се повишава – до 15,5%, спрямо 15,4% месец по-рано. В еврозоната обаче младежката безработица намалява до 14,8%, при 14,9% през май.

Младежката безработица се изчислява за хората на възраст между 15 и 24 години и показва дела на безработните сред работната сила от тази възрастова група. Тя не представлява дела на всички безработни спрямо цялото младо население.

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

  • Как се променя безработицата при мъжете и жените

Данните на Евростат показват и различия по пол.

В ЕС през юни безработицата при жените намалява до 6,1%, спрямо 6,2% през май. При мъжете обаче тя се увеличава до 5,9%, спрямо 5,8% месец по-рано.

В еврозоната безработицата при жените остава 6,4%, докато при мъжете се повишава до 6,2%.

Българските мъже работят най-малко в целия ЕС

  • Пазарът на труда остава устойчив

Данните очертават картина на относително устойчив български пазар на труда на фона на европейските показатели. Макар през юни да има леко месечно увеличение на безработицата, равнището остава значително под средното за Европейския съюз.

Същевременно повишението при младите хора показва, че ниската обща безработица не означава липса на проблеми за всички групи на пазара на труда.

В европейски мащаб равнището на безработица остава стабилно през юни – 6% за ЕС и 6,3% за еврозоната, според последните данни на Евростат.

Редактор: Василена Василева
Източник: Евростат    
безработица България Европейски съюз Евростат пазар на труда младежка безработица ниска безработица статистика икономика заетост
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Трамвай дерайлира на ключов булевард в София

Трамвай дерайлира на ключов булевард в София

Хаос, употреба на наркотици и вандализъм: Разкриха последните думи и действия на Лиъм Пейн

Хаос, употреба на наркотици и вандализъм: Разкриха последните думи и действия на Лиъм Пейн

Два хеликоптера се сблъскаха при гасенето на пожарите край Атина (ВИДЕО)

Два хеликоптера се сблъскаха при гасенето на пожарите край Атина (ВИДЕО)

Украйна удари петролна рафинерия и военна база в Русия; жертви и ранени при взаимни атаки

Украйна удари петролна рафинерия и военна база в Русия; жертви и ранени при взаимни атаки

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Зов за помощ: Рали шампионът Динко Иванов в битка с тежко заболяване

Зов за помощ: Рали шампионът Динко Иванов в битка с тежко заболяване

carmarket.bg
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения
Ексклузивно

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Преди 8 часа
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 9 часа
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 9 часа
Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга
Ексклузивно

Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Опасна бактерия „човекоядец“ в Черно море: Как да се предпазим от Вибрио вълнификус

Опасна бактерия „човекоядец“ в Черно море: Как да се предпазим от Вибрио вълнификус

България Преди 14 минути

Климатичните промени и затоплянето на морската вода създават условия за развитието на Вибрио вълнификус, която вече отне живота на трима души в Бургаско

Гърция инвестира €350 милиона в амбициозна космическа програма

Гърция инвестира €350 милиона в амбициозна космическа програма

Свят Преди 51 минути

Страната стартира HELLAS-SPACE 2.0 за модернизиране на гражданската защита, наблюдението на околната среда и сателитните комуникации

Опустошителна буря и наводнения в Чили; двама загинали и стотици пострадали

Опустошителна буря и наводнения в Чили; двама загинали и стотици пострадали

Свят Преди 1 час

Стихията връхлетя централните и южните райони на страната с ветрове над 100 км/ч и придошли реки

Огнен ад край Индонезия: Петима загинали и десетки в неизвестност след пожар на ферибот

Огнен ад край Индонезия: Петима загинали и десетки в неизвестност след пожар на ферибот

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи провеждат мащабна операция в морето, след като над 200 души бяха евакуирани от горящия кораб

Мащабни руски удари по Полтавска област, няма данни за пострадали

Мащабни руски удари по Полтавска област, няма данни за пострадали

Свят Преди 1 час

Атаката предизвика аварийни прекъсвания на тока и газа в региона, няма данни за жертви

Трагедия край Сеута: Броят на загиналите мигранти достигна 72-ма души след масовия щурм

Трагедия край Сеута: Броят на загиналите мигранти достигна 72-ма души след масовия щурм

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи продължават да изваждат тела от морето, докато над 50 000 души се опитваха да влязат в испанския ексклав

Морбили в България: 446 случая, 83% от тях са деца и препълнени болници в Плевен

Морбили в България: 446 случая, 83% от тях са деца и препълнени болници в Плевен

България Преди 1 час

Заболяването води до тежки усложнения, а спадът в доверието към ваксините връща забранени инфекции

Прохлада в жегите: Създадоха първото „климатично убежище“ у нас

Прохлада в жегите: Създадоха първото „климатично убежище“ у нас

България Преди 1 час

Инициативата е част от европейския проект „Be Ready“ и превръща занемарено пространство в София в хладен зелен оазис за гражданите

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

Свят Преди 2 часа

При експлозията пред заведението загинаха трима души, а 21 бяха ранени

ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново"

Турция отваря ГКПП „Дерекьой – Малко Търново“ за товарни автомобили до 3,5 тона

България Преди 2 часа

Новата мярка влиза в сила от 3 август 2026 г. и има за цел да облекчи трафика през „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Кризата с боклука в София продължава: Районни кметове настояват за спешно решение

Кризата с боклука в София продължава: Районни кметове настояват за спешно решение

България Преди 2 часа

Временната организация на сметосъбирането не дава очаквания резултат, а гражданите продължават да подават сигнали за препълнени контейнери

Иран отвърна на Тръмп: Това е поредната лъжа

Иран отвърна на Тръмп: Това е поредната лъжа

Свят Преди 3 часа

Техеран отрече да е искал САЩ да се откажат от нови удари и предупреди, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон продължава „враждебните действия“

<p>Откриха тялото на легендарния алпинист Нирмал Пурджа</p>

Откриха тялото на легендарния алпинист Нирмал Пурджа след смъртоносната лавина в Пакистан

Свят Преди 3 часа

Британско-непалският покорител на всички 14 осемхилядника загина при експедиция на Броуд Пийк

Сериозен скок в цените на горивата у нас

Сериозен скок в цените на горивата у нас

България Преди 3 часа

Цената на дизела е нараснала с над 17% за 30 дни, а през август се очаква ново поскъпване

Силно земетресение разтърси Нова Зеландия

Силно земетресение разтърси Нова Зеландия

Свят Преди 3 часа

До момента няма информация за жертви, пострадали или сериозни материални щети

Марс

Роувър на НАСА откри нещо странно на Марс - учените не могат да го обяснят

Свят Преди 4 часа

Марсоходът Curiosity изследва Червената планета вече близо 12 години, но последното му откритие озадачи учените

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Август преобръща живота на тези 4 зодии: Големи обрати, нови любови и неочаквани възможности

Edna.bg

Тони Стораро на 50: „Истинската болка няма нищо общо с песните“

Edna.bg

Ювентус взима под наем вратар на Тотнъм

Gong.bg

Синът на Фил Колинс подсили Мюнхен 1860

Gong.bg

Трамвай излезе от релсите в София

Nova.bg

Месец юли е един от най-хладните за последните 20 години

Nova.bg