Евростат: Безработицата в България продължава да е сред най-ниските в ЕС

Б езработицата в България леко се е повишила през юни, но страната продължава да е сред държавите с най-ниско равнище на безработица в Европейския съюз. Това показват най-новите данни на Евростат.

През юни равнището на безработица у нас е достигнало 3%, спрямо 2,9% през май. Въпреки месечното увеличение България, заедно с Кипър, остава сред страните с най-нисък дял на хората без работа в ЕС.

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По оценка на европейската статистическа служба през юни без работа в България са били около 92 000 души, при приблизително 88 000 месец по-рано.

На годишна база обаче се отчита подобрение. През юни 2025 г. равнището на безработица у нас е било 3,6%, което означава спад с 0,6 процентни пункта за една година.

България остава сред страните с най-ниска безработица

Средното равнище на безработица в Европейския съюз през юни остава без промяна – 6%, а в еврозоната е 6,3%. Евростат оценява, че през месеца в ЕС без работа са били около 13,3 милиона души. Броят им е нараснал спрямо май.

След България и Кипър, където безработицата е по 3%, се нареждат Полша, Чехия и Малта с едни от най-ниските равнища в Европейския съюз.

На другия край на класацията е Испания с безработица от 10,1%. Следват Швеция, Франция, Гърция и Люксембург, които също отчитат значително по-високи нива от средното за ЕС.

Показателят на Евростат се изчислява по хармонизираната методология на Международната организация на труда. За безработни се считат хората на възраст между 15 и 74 години, които нямат работа, активно са търсили работа през последните четири седмици и могат да започнат работа в рамките на две седмици.

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Младежката безработица у нас нараства

На фона на общото ниско равнище на безработица в България тревожна е тенденцията при младите хора.

През юни младежката безработица у нас достига 12,6%, спрямо 11,6% през май.

В Европейския съюз показателят също се повишава – до 15,5%, спрямо 15,4% месец по-рано. В еврозоната обаче младежката безработица намалява до 14,8%, при 14,9% през май.

Младежката безработица се изчислява за хората на възраст между 15 и 24 години и показва дела на безработните сред работната сила от тази възрастова група. Тя не представлява дела на всички безработни спрямо цялото младо население.

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Как се променя безработицата при мъжете и жените

Данните на Евростат показват и различия по пол.

В ЕС през юни безработицата при жените намалява до 6,1%, спрямо 6,2% през май. При мъжете обаче тя се увеличава до 5,9%, спрямо 5,8% месец по-рано.

В еврозоната безработицата при жените остава 6,4%, докато при мъжете се повишава до 6,2%.

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Пазарът на труда остава устойчив

Данните очертават картина на относително устойчив български пазар на труда на фона на европейските показатели. Макар през юни да има леко месечно увеличение на безработицата, равнището остава значително под средното за Европейския съюз.

Същевременно повишението при младите хора показва, че ниската обща безработица не означава липса на проблеми за всички групи на пазара на труда.

В европейски мащаб равнището на безработица остава стабилно през юни – 6% за ЕС и 6,3% за еврозоната, според последните данни на Евростат.