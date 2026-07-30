Задържаха мъж за изпращане на порнографски материали на дете

С офийската районна прокуратура привлече под наказателна отговорност 51-годишен мъж за изпращане на порнографски материали на малолетно момче, съобщиха от държавното обвинение.

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Според събраните до момента доказателства обвиняемият е използвал мобилно приложение,

чрез което е изпратил на детето снимки с откровено сексуално и блудствено съдържание.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

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Първоначално мъжът е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за определяне на най-тежката мярка за отклонение – „задържане под стража“, което е било уважено от магистратите и обвиняемият остава за постоянно в ареста.