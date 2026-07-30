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Ново писмо разкрива истината за медения месец на Чарлз и Даяна 45 години по-късно

45 години след сватбата на века, тайни записки разкриват истинските емоции на младоженката и хвърлят сянка върху мита за нещастното начало с Чарлз

Стела Христова Стела Христова

30 юли 2026, 13:23
Ново писмо разкрива истината за медения месец на Чарлз и Даяна 45 години по-късно
Източник: Getty

Т ази сряда се навършиха 45 години, откакто тогавашният принц на Уелс Чарлз се венча за лейди Даяна Спенсър в лондонската катедрала „Сейнт Пол“. Сватбата от 29 юли 1981 г. остава медийно събитие без прецедент, което дава началото на публичния живот на една от най-влиятелните жени на XX век. Десетилетия наред обаче началото на техния брак бе обгърнато в мрачен ореол — разказ, който едно наскоро открито писмо е напът да промени завинаги, пише HOLA!

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  • Митът за тримата в брака и сълзите на яхтата

В продължение на десетилетия общоприетата версия за първите седмици от семейния живот на Чарлз и Даяна се градеше върху книгата на Андрю Мортън „Даяна: Нейната истинска история“. Базирана на тайни аудиозаписи, направени от самата принцеса, творбата описва медения месец като един от най-трудните периоди в нейния живот.

Според тези мрачни спомени Чарлз е прекарал голяма част от пътуването в четене, рисуване и писане в дневника си, оставяйки младата си съпруга в изолация. Ситуацията е ескалирала, когато Даяна е забелязала копчета за ръкавели на съпруга си, гравирани с преплетени букви — тайните прякори на Чарлз и Камила Паркър Боулс. Досега се смяташе, че този момент е разбил всички нейни илюзии и е белязал началото на истинското ѝ страдание.

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  • Истината от първо лице: „Слънце, спокойно море и любов“

Тази дългогодишна история претърпява пълен обрат след появата на търг на писмо, написано от Даяна до нейна приятелка от детството. В текста, датиран от 27 септември 1981 г., новоизпечената принцеса на Уелс описва впечатленията си от семейния живот с изключително топли и позитивни думи.

„Имахме прекрасен меден месец, с блестящо слънце и, за щастие, спокойно море... Чудесно е да си женен. Мисля, че мога спокойно да го кажа след два месеца“, пише откровено Даяна.

Писмото разкрива и интересен детайл за адаптацията ѝ към кралския живот, който тя описва с детски ентусиазъм като игра с възрастни. Коментарите ѝ за това колко много мрази Лондон и предпочита да е навън по цял ден, предлагат съвсем различен ъгъл към нейните тогавашни предпочитания. Впоследствие именно непоносимостта ѝ към изолацията на селския живот и афинитетът ѝ към лондонската социална сцена ще се превърнат в един от клиновете между нея и съпруга ѝ.

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  • Три месеца кралски лукс от Гибралтар до Шотландия

След бляскавата церемония младоженците се отправят на продължително сватбено пътешествие, което се проточва около три месеца. То започва в Броудландс, имението на лорд Маунтбатън в Хампшир, след което продължава с 11-дневен средиземноморски круиз на борда на прочутата кралска яхта „Британия“.

Плаващата резиденция отвежда Чарлз и Даяна до Гибралтар, Алжир, Тунис, Сицилия, гръцките острови и Египет. Краят на медения месец е отбелязан с дълъг престой в лятната резиденция Балморал в Шотландия, където двойката остава до края на октомври и откъдето всъщност Даяна изпраща своето щастливо писмо.

Повече от четири десетилетия по-късно, през юли 2023 г., крал Чарлз отново стъпи на борда на яхтата „Британия“, която днес служи като музей в Лейт, за да възроди стари военноморски традиции и да се върне на мястото, където кралската приказка все още е изглеждала възможна.

Редактор: Стела Христова
Принцеса Даяна Принц Чарлз Кралска сватба Меден месец Кралско семейство Писмото на Даяна
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