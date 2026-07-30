България

ЕК ще даде нова оценка по процедурата за свърхдефицит срещу България през ноември

"Следим много внимателно и забелязваме, че, ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано", заяви говорител на институцията

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 14:19
ЕК ще даде нова оценка по процедурата за свърхдефицит срещу България през ноември
Източник: БТА

Е вропейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи  говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

"Следим много внимателно и забелязваме, че, ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано", каза говорителят.

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"Ще следим, включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на ЕК за състоянието на европейската икономика", добави той.

"Тогава ще дадем оценка и по процедурата за прекомерен дефицит в България", каза говорителят.

Народното събрание прие бюджета за 2026 г. на 24 юли, а вчера президентът Илияна Йотова оповести, че обнародва одобрения закон.

Какво означава процедурата за свръхдефицит срещу България

  • Какво означава ръстът на нетните разходи

Контролът върху нетните разходи е сред основните елементи на новата рамка за икономическо управление на Европейския съюз. Тя има за цел да гарантира, че държавите членки поддържат устойчиви публични финанси и се движат по договорените от тях фискални траектории.

За България това означава, че Брюксел следи дали действителното развитие на разходите съответства на поетите ангажименти към европейските институции.

При по-висок от договорения ръст на нетните разходи може да бъде отчетено отклонение от поетия фискален ангажимент. Именно затова Европейската комисия посочва, че ще следи тенденцията през следващите месеци и ще направи нова оценка през есента.

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  • На фокус е и процедурата за прекомерен дефицит

Особено внимание ще бъде отделено на изпълнението на правилата за бюджетния дефицит.

Процедурата за прекомерен дефицит е част от европейската рамка за фискална дисциплина и се прилага, когато дадена държава не спазва референтната граница за бюджетния дефицит или не изпълнява изискванията по отношение на публичните финанси.

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По действащите правила бюджетният дефицит по принцип трябва да бъде под 3% от брутния вътрешен продукт, като оценката на Европейската комисия се прави на базата както на реализираните показатели, така и на прогнозите за следващите периоди.

Именно затова есенната оценка ще бъде важна за преценката на Брюксел дали развитието на българските публични финанси остава в рамките на договореното.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
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