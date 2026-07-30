Парите ни

Колко струва сянката по Черноморието: Карта показва цените на плажовете

От 1,53 до 15,30 евро за чадър и два шезлонга, а комплектите с допълнителни принадлежности стигат 20 евро

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 юли 2026, 13:27
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Ц ената на сянката по българското Черноморие започва от малко над евро и достига до десетки евро според избрания плаж и включените принадлежности.

(Във видеото: Цените по българското Черноморие гонят туристите в чужбина)

Това показва интерактивната карта на Министерството на туризма с цените на чадърите и шезлонгите, установени при проверки на място.

От ведомството изрично уточняват, че информацията продължава да се актуализира след всяка инспекция. Затова част от стойностите могат да бъдат променени или допълнени, а за някои плажове все още няма въведени данни.

Най-евтино е на „Приморско – централен“

Сред плажовете с публикувани цени най-ниската стойност е обявена за „Приморско – централен“. Там един чадър струва 0,51 евро, а цената на един шезлонг също е 0,51 евро. Така чадър и два шезлонга излизат общо 1,53 евро.

На плаж „Бургас – север“ чадърът и шезлонгът са по 0,60 евро, или общо 1,80 евро за един чадър и два шезлонга.

Сравнително ниски са цените и на плаж „Бутамята“, където чадърът и шезлонгът струват по 2,80 евро. Комплект от един чадър и два шезлонга излиза 8,40 евро.

Между 10 и 13 евро на част от Южното Черноморие

На плаж „Китен – Атлиман“ един чадър струва 3,60 евро, а един шезлонг – още 3,60 евро. Общата сметка за чадър и два шезлонга е 10,80 евро.

На „Поморие – изток“ цената на всяка от принадлежностите е 3,58 евро. Чадър и два шезлонга струват общо 10,74 евро.

Същите единични цени са публикувани и за „Созопол – централен“ – по 3,58 евро за чадър и шезлонг. Плажът предлага и готов комплект за 13 евро, включващ един чадър, два шезлонга и маса.

На „Несебър – юг“ и „Равда – Олимпийски надежди“ цената е по 4,09 евро за чадър и за шезлонг. Така един чадър с два шезлонга струва общо 12,27 евро.

15,30 евро на „Слънчев бряг – юг“

На плаж „Слънчев бряг – юг“ един чадър струва 5,10 евро, а един шезлонг – също 5,10 евро.

За стандартен комплект от един чадър и два шезлонга туристите плащат общо 15,30 евро.

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На плаж „Делфин“ и на част от ивиците около Равда обявените единични цени също достигат 5 евро за чадър и 5 евро за шезлонг. При наемане поотделно това прави 15 евро за чадър и два шезлонга.

Най-ниската публикувана цена е на централния плаж в Приморско по 0,51 евро за чадър и шезлонг, но данните в картата продължават да се обновяват.
Най-ниската публикувана цена е на централния плаж в Приморско – по 0,51 евро за чадър и шезлонг, но данните в картата продължават да се обновяват. Източник: iStock

Комплектът може да включва масичка и шалтета

При част от плажовете в картата е въведена и отделна цена за готов комплект.

На „Равда – централен“ чадърът и шезлонгът струват по 5 евро. Комплектът е 20 евро и включва:

  • един чадър;
  • два шезлонга;
  • две шалтета;
  • една масичка.

На „Созопол – Харманите“ един чадър и един шезлонг струват по 4 евро. Там комплектът от един чадър, два шезлонга и маса е обявен на 15 евро.

Затова не е достатъчно да се гледа само крайната цифра. Важно е да се провери дали цената е за една принадлежност, за целия комплект или включва допълнителни екстри.

Липсата на пакетна цена не означава безплатен комплект

При много от плажовете срещу полето за общ комплект е поставено тире. В тези случаи в картата са публикувани само единичните цени и крайната сметка трябва да се изчисли според броя на наетите принадлежности.

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Например при цена от 4,09 евро за чадър и същата стойност за шезлонг, комплектът от един чадър и два шезлонга струва 12,27 евро, въпреки че отделна пакетна цена не е посочена.

Проверете цената непосредствено преди посещението

Интерактивната карта съдържа стойности, установени при проверки на Министерството на туризма на място. Информацията обаче се актуализира след всяка следваща инспекция.

Затова туристите трябва да проверят цената непосредствено преди посещението си, особено ако междувременно са минали дни или седмици.

Добре е обявеното в картата да бъде сравнено и с ценоразписа на самия плаж. Той трябва ясно да показва колко струват чадърът, шезлонгът и предлаганите пакети.

Ако на място бъде поискана различна сума или липсва ясен ценоразпис, потребителите могат да подадат сигнал до Министерството на туризма или до Комисията за защита на потребителите.

Свободната зона остава алтернатива

Туристите не са длъжни да наемат чадър и шезлонг. На стопанисваните плажове трябва да има свободна зона, в която посетителите могат да използват лични плажни принадлежности.

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Така дори на ивици с по-високи цени остава възможността да поставите собствен чадър и хавлия, без да плащате за наем.

Интерактивната карта позволява да сравните плажовете предварително, но заради продължаващото актуализиране най-разумно е да я проверите отново непосредствено преди да тръгнете.

Автор: Маргарита Костадинова
Цени на плажа Българско Черноморие Чадъри и шезлонги Летен туризъм Министерство на туризма Интерактивна карта Почивка на море Свободна зона Плажни услуги Туризъм в България
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