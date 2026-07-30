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Зендая омагьоса Лондон с кристален блясък и скрит златен детайл

Актрисата замени зловещите тоалети с ефирна божествена рокля на Tamara Ralph, обсипана със скъпоценни камъни. Изненадващият детайл – златен паяк на гърба – загатва, че героинята ѝ може да получи щастлив край на престурнето за новия „Спайдър-Мен“

30 юли 2026, 14:07
Зендая омагьоса Лондон с кристален блясък и скрит златен детайл
Източник: БГНЕС/EPA

С лед като дефилира с редица тъмни, мрачни и почти зловещи тоалети, вдъхновени от паяци, Зендая донесе определено по-позитивно настроение по време на престурнето за „Спайдър-Мен: Нов ден“ (Spider-Man: Brand New Day).

На премиерата на филма в Лондон в сряда звездата се отклони от мрачното тематично обличане, което свикнахме да очакваме, и вместо това заложи на ефирна божествена рокля, обсипана със скъпоценни камъни.

Източник: Getty Images

Дизайнът с цвят на шампанско от висшата мода на Tamara Ralph (колекция есен 2026) разполагаше със структуриран корсет, който се разливаше в силует тип „русалка“. Изработена от копринен креп, роклята бе декорирана с верижки от кристали – напомнящи за паяжина от друг свят и златен паяк на гърба. За разлика от предишната ѝ визия за премиера – нестандартна бална рокля от Ashi Studio, която напомняше за застрашителни паяжини и зловещи крачета на насекоми, – тези драпирани вериги носеха много по-ведро и дори празнуващо усещане. Като цяло визията напомняше за украсените с кристали костюми на диско иконите от 70-те години Дона Самър и Даяна Рос, а не за скърбяща булка.

Зендая зашемети с рокля на премиерата на "Спайдърмен"
12 снимки
Зендая
Зендая
Зендая
Зендая

Такава оптимистична нотка със сигурност е била целта. Тази конкретна колекция на Tamara Ralph бе описана от марката като „изследване на сиянието, прецизността и ефирната женственост“. Подиумът на ревюто бе изпълнен с прозрачна слонова кост, течна коприна и блестящи бродерии. За появата на Зендая този разкош бе подсилен с висящи диамантени обеци от Mouawad и златен паяк от Keren Wolf, стратегически поставен върху шев на гърба ѝ – точно откъдето започваше блестящата паяжина.

Източник: Getty Images

Изборът ѝ за прическа и грим също разказа нова история. Докато на другите си появи тя бе с прибрана или коса, загладена назад, тук тя заложи на пусната, обемна и дълга коса, вееща се от вятъра. Що се отнася до грима, тя замени своя емблематичен за „Спайдър-мен“ опушен грим в полза на розов руж и елегантност без спирала.

С всяка поява на червения килим феновете бързаха да разшифроват модното значение на тоалетите на Зендая. Някои посочиха прилики с злодеи от вселената на Marvel. Други предположиха, че героинята ѝ може да премине през период на скръб. Като цяло нейната последователно приглушена палитра и зловещи мотиви загатваха за тревожен подтекст в историята на Ем Джей (M.J.) в предстоящия филм. Но с този лъч светлина към края на престурнето може би все пак можем да очакваме щастлив край.

Диско блясък и златен паяк: Зендая омагьоса Лондон (ГАЛЕРИЯ)
19 снимки
Зендая Спайдър мен премиера лондон
Зендая
Зендая
Зендая

 

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