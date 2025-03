Хиляди на протест срещу уволнението на ръководителя на вътрешното разузнаване на Израел

Х иляди хора протестираха в Израел срещу уволнението на ръководителя на вътрешното разузнаване Шин Бет и възобновяването на военната операция в ивицата Газа, предаде ДПА.

Завчера израелското правителство обяви, че отстранява шефа на Шин Бет Ронен Бар, тъй като премиерът Бенямин Нетаняху му няма доверие. По-късно същия ден обаче Върховният съд замрази решението.

В публикуван в началото на този месец доклад за атаката на палестинското движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., предизвикала войната в Газа, Шин Бет призна своите неуспехи. В същото време израелската служба за вътрешна сигурност отчете, че политиката на правителството е създала условията, довели до атаката.

Massive protests in Israel tonight. Enough. Get the hostages back. End the war. Throw these goons out. pic.twitter.com/TZUz1bKfRi