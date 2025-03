Министърът на отбраната на Израел заплашва да анексира части от Газа

И зраелският министър на отбраната Израел Кац заплаши да анексира части от ивицата Газа, ако бойците на "Хамас" не освободят останалите израелски заложници, държани в тази опустошена от войната палестинска територия.

„Наредих на армията да завземе още територии в Газа. Колкото повече "Хамас" отказва да освободи заложниците, толкова повече територии ще загуби, които ще бъдат анексирани от Израел“, каза той в изявление, съобщава Le Monde.

Ако "Хамас" не се подчини, Кац заплаши също така „да разшири буферните зони около Газа, за да защити израелските райони с цивилно население и войници, като въведе постоянна израелска окупация на района“.

Подновяването на въздушната и сухопътната офанзива на Израел в Газа наруши относителното спокойствие, което цареше на територията след прекратяването на огъня на 19 януари, и предизвика широко осъждане.

Във вторник Израел възобнови интензивните бомбардировки на Газа, като се позова на безизходицата в непреки преговори за следващите стъпки в примирието, чийто първи етап изтече в началото на месеца. Агенцията за гражданска отбрана на Газа съобщи в четвъртък, че след подновяването на бомбардировките са загинали 504 души, повече от 190 от които непълнолетни. Броят на загиналите е сред най-високите от началото на войната преди повече от 17 месеца, когато "Хамас" нападна Израел.

