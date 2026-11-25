Н адпреварата за разработване на все по-мощен изкуствен интелект създава напрегната ситуация в някои от водещите компании в тази сфера. Според публикация на Axios, експертите в OpenAI и Anthropic започват да се опасяват, че най-новите им модели, които все още не са пуснати в употреба, може вече да са твърде мощни, за да бъдат предоставени на пазара по безопасен начин. Някои служители се опасяват, че ръководствата на компаниите не осъзнават напълно рисковете и в крайна сметка може да поставят търговския успех пред безопасността.

Според репортаж на Axios, изготвен след разговори с повече от 20 души, запознати с вътрешните процеси в двете компании, те срещат трудности при намирането на надеждни начини за контролиране на най-усъвършенстваните си системи с изкуствен интелект. Скорошните постижения в областта на математиката, науката, киберсигурността и изследванията на AI направиха тези модели значително по-способни, но същевременно и по-трудни за овладяване по време на вътрешни тестове.

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Едно от най-големите опасения е, че все по-интелигентните системи с времето биха могли да станат по-умели в заблуждаването на своите човешки надзорници. Както обяснява един експерт, ако моделите с изкуствен интелект станат значително по-умни от хората, които ги наблюдават, те биха могли да се научат да манипулират онези, които отговарят за поддържането им под контрол. В такъв случай традиционните механизми за безопасност може да се окажат значително по-малко ефективни.

Все още тестов модел на Anthropic например е използван за съставянето на мащабно формално доказателство, свързано с хипотезата на Риман, докато все още непусната в експлоатация система на OpenAI съдейства при доказването на стотици математически задачи. Вече съществуват технически причини за безпокойство. Една от тях е свързана с обучението чрез подсилване - метод, при който системите с изкуствен интелект се усъвършенстват чрез проба и грешка, получавайки възнаграждения за изпълнението на задачи.

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С повишаването на сложността на моделите те могат да станат и по-умели в намирането на начини за заобикаляне на правилата, за да постигнат целите си. Една система може да се научи да мами, вместо да следва предвидения процес.

Друг проблем е свързан с възможността на инженерите да проследят как изкуственият интелект стига до своите заключения. Някои усъвършенствани модели проявяват признаци, че прикриват начина, по който стигат до решенията си, или предоставят подвеждащи обяснения, за да удовлетворят човешките наблюдатели. Това затруднява преценката дали дадена система действително спазва инструкциите за безопасност, или просто се учи как да изглежда така, сякаш ги спазва.

Ситуацията е предизвикала разногласия в индустрията относно това дали най-усъвършенстваните модели изобщо трябва да бъдат пускани. Една от възможностите е най-мощните им функционалности да останат ограничени само за вътрешно ползване в рамките на компаниите. Така изследователи и избрани корпоративни клиенти биха могли да се възползват от тях, без да се предоставя неограничен достъп на широката общественост. Други смятат, че самият процес на разработка може би трябва да се забави или дори да спре, докато не бъдат въведени по-надеждни защитни механизми.

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OpenAI и Anthropic работят на силно конкурентен пазар, където изоставането може да има огромни финансови последици. Служителите се притесняват, че ръководителите може да са по-заинтересовани да запазят конкурентните си позиции, отколкото да приемат забавяния поради съображения за безопасност.

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И двете компании се противопоставят на твърдението, че игнорират тези опасения. OpenAI твърди, че е въвела допълнителни изисквания за безопасност, които биха могли да забавят пускането на модели. Anthropic казва, че запазването на модела вътрешно не го прави автоматично безопасен, като подчертава, че отговорното разработване трябва да започне по време на обучението.