Харви Уайнстийн влезе в болница

А двокатът на Харви Уайнстийн съобщи, че някогашният филмов магнат е бил хоспитализиран за редица изследвания след завръщането си в Ню Йорк.

Адвокатът Артър Айдала заяви, че Уайнстийн е бил преместен в болница "Белвю" в Манхатън след пристигането си в петък в градския затвор.

Harvey Weinstein, 72, is hospitalized after returning to Rikers Island following the shocking overturn of his rape conviction https://t.co/Oq39RuxCdF pic.twitter.com/JB6BPjw1p3