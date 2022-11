Отпаднаха четири от обвиненията срещу Харви Уайнстийн

С ъдия по делото срещу бившия продуцент Харви Уайнстийн в Лос Анджелис отхвърли четири от 11-те обвинения срещу осъдения бивш магнат, след като прокуратурата заяви, че няма да вземе предвид жалбата на една от петте жалбоподателки, съобщи Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

A judge has dropped four of the 11 sexual assault charges against the movie mogul Harvey Weinstein after prosecutors said they would not proceed with the counts involving one of his accusers. https://t.co/Pqsv8MXRFO