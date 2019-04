П риоритетното направление за продължаване на втората отсечка от "Турски поток“ е през България и от там за Австрия, но Гърция ще може да получава руски газ от този газопровод. Това заяви източник, запознат с хода на преговорите по този газопровод.

"Турски поток“ е проект за газопровод от Русия до Турция по дъното на Черно море и от турския бряг до границата на страната с нейните балкански съседки. Проектът предвижда строителството на газопровод, който ще се състои от два тръбопровода всеки с капацитет по 15,75 милиарда куб. м. всеки. Първата тръба е предназначена за директните доставки на руски газ за турските потребители, а втората – за газоснабдяването на държавите от Южна и Югоизточна Европа. Очаква се газопроводът да заработи в края на 2019 г.

Първоначално се обсъждаха два варианта за продължаването на втората отсечка на тръбата – през България и през Гърция. Русия заяви, че окончателният вариант ще бъде определен сами след наличието на твърди гаранции от Европейската комисия.

Източникът отбеляза, че активно върви работата над проекта за продължаването на "Турски поток“ през България и Сърбия. Обаче съществуват и различни варианти за доставките на руски газ в Гърция. Първият – газ от "Турски поток“ ще влиза в Гърция от България. "Съществува и друг вариант, той е отбелязан в протокола – това е газопроводът "Посейдон“ от Гърция за Италия“, заяви източникът. Проектът за газопровод "Посейдон“ предвижда доставката на 8 млрд. куб. м. газ годишно за Южна Италия.

"Също така може да се използва и Трансадриатическият газопровод, когато той бъде завършен. Това е възможно в рамките на Третия енергиен пакет, предвиждащ допускането на трети лица до тръбата. Всички варианти са на масата“, подчерта източникът.

Turkey reinforces its role as a global energy hub!



The Turkish Stream natural gas pipeline project's offshore section is complete.



The pipeline will carry 31 billion cubic meters of Russian gas to Turkey per year, half of which will go to Europe. pic.twitter.com/DrJ3c7JQnv