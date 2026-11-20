Автомобил блъсна майка с малко дете на пешеходна пътека в Разград.

Детето е получило охлузни рани по лицето и е откарано в болница за преглед.

Полицията изяснява причините за катастрофата, след като по-рано същия ден друг шофьор блъсна пешеходец и избяга.

Блъснаха жена на пешеходна пътека в Разград

Шофьор на лек автомобил блъсна майка с малко дете на пешеходна пътека на кръстовището между бул. „Априлско въстание“ и ул. „Странджа“ в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Жената на 23-годишната възраст, която била с детето си на година и четири месеца, и 25-годишният баща пресичали булеварда по пешеходната пътека, когато върху тях връхлетял 44-годишният шофьор с автомобила си. Детето е откарано за преглед в болницата в града, където са установени охлузни рани по лицето. Няма други пострадали при произшествието, посочи говорителят на ОД на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Млад шофьор блъсна майка и дете на 4 г. на пешеходна пътека

Тя добави, че се извършва оглед на мястото и се изясняват причините за катастрофата.

По-рано днес шофьор на автомобил „Хюндай Кона“ блъсна пешеходец на пешеходна пътека в Разград и напусна местопроизшествието.