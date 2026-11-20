Украински атаки с дронове са намалили с 45% преработката на петрол в руските рафинерии от края на октомври.

Все повече руски региони ограничават продажбите на бензин и дизел заради недостиг на горива.

Мерките обхващат Крим, Севастопол, Томск, Пенза и поне още шест региона.

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Заради новата вълна от украински атаки срещу петролни рафинерии още руски региони въвеждат ограничения върху продажбите на дребно на бензин и дизелово гориво, съобщават местни медии и представители на властите, предаде Ройтерс.

Атаките с дронове са довели до спад от 45% в общия обем на преработвания суров петрол в руските рафинерии от края на октомври насам, според данни на източници от бранша.

Намаленият капацитет на руските рафинерии може да се отрази и на доставките за световните пазари на горива, както и да затрудни Русия да изпълни споразумението за износ на дизелово гориво за САЩ и други страни.

Русия обикновено е голям износител на горива, но през лятото беше принудена да прибегне до внос, включително от Индия, след като в страната възникнаха масов недостиг и проблеми със снабдяването. Те бяха предизвикани от високото сезонно търсене и последиците от предишни украински атаки срещу рафинерии – част от по-широката стратегия на Киев за оказване на натиск върху Москва да сложи край на войната.

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Кримският полуостров, който Русия анексира от Украйна през 2014 г., е сред най-тежко засегнатите региони. Там вече бяха въведени ограничения върху продажбите на горива, преди Украйна да нанесе няколко удара през тази седмица, при които пътното платно на стратегическия Кримски мост, свързващ полуострова с Русия, понесе сериозни щети.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев заяви, че от вчера на редица бензиностанции продажбата на бензин е ограничена до количеството, необходимо за пълно зареждане на един автомобил, и до 20 литра в туби. По думите му мерките са въведени, за да се предотврати пълненето на туби със стотици литри гориво наведнъж, което води до образуването на опашки и пречи на останалите шофьори да се снабдят с необходимото им количество.

В сибирския град Томск от миналата седмица продажбите са ограничени до 30 литра бензин и 50 литра дизелово гориво на автомобил, съобщиха местните власти.

Вчера град Пенза, на 770 км югоизточно от Москва, въведе ограничение от 50 литра бензин и 200 литра дизелово гориво на автомобил. Най-малко още шест региона въведоха подобни ограничения по-рано този месец.