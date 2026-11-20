Европейската комисия преведе днес на Украйна 7,9 млрд. евро за покриване на финансовите нужди на страната и за функционирането на държавната администрация, докато тя продължава да се защитава от агресивната война на Русия. Това е най-голямото еднократно плащане на ЕС за Украйна по Механизма за Украйна (Ukraine Facility) – основния инструмент на Съюза за подкрепа на възстановяването, реформите и пътя на страната към членство в ЕС, съобщи Комисията. Точната сума е 7 859 441 144 евро.

„Украйна продължава да осъществява реформи, докато всеки ден се защитава. Днес предоставяме близо 8 милиарда евро – това е най-голямото плащане досега. Това ясно показва, че реалният напредък в реформите носи реални резултати и ползи. Докато Украйна устоява и напредва по европейския си път, тя може да разчита на нашата подкрепа“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

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245,5 млрд. евро помощ от 2022 г. насам

С днешното плащане общата подкрепа на ЕС и държавите членки за Украйна от 2022 г. насам достига 245,5 млрд. евро. В тази сума влизат и 3,8 млрд. евро от приходите от замразените руски активи, посочват от Комисията.

Плащането е деветото по Механизма. С него подкрепата на ЕС по Плана за Украйна от средата на 2024 г. насам достига 40 млрд. евро, включително вноски от държави членки и партньори и средства от Заема за подкрепа на Украйна, насочени през Плана.

От отпуснатите днес 7,9 млрд. евро 5,1 млрд. са по Заема за подкрепа на Украйна. Така общо изплатеното по заемния компонент на Механизма надхвърля 5,9 млрд. евро.

Пари срещу реформи

Деветото плащане идва след реформи в съдебната система, борбата с корупцията и изпирането на пари, финансовите пазари, управлението на публичните активи, човешкия капитал, бизнес средата, децентрализацията и регионалната политика, енергетиката, аграрния пазар, цифровата трансформация, зеления преход и опазването на околната среда.

Комисията оцени искането на Украйна за плащане на 30 септември. След това Съветът на ЕС установи, че страната е изпълнила 16 стъпки за реформи и инвестиции, свързани с деветия транш. Изпълнени са и още шест стъпки – една от четвъртия транш, три от седмия, една от осмия и една, изтеглена напред от десетия транш. Една от стъпките за деветия транш е оценена като изпълнена частично.

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Освен това Украйна е мобилизирала общо 948 млн. евро публични инвестиции в образованието, здравеопазването, жилищата и разминирането на земеделски земи. Около 451 млн. евро от тях са насочени към възстановяването и модернизацията на местните власти.

Какво остава до края на годината

До края на 2026 г. за Украйна остават на разположение още 15,7 млрд. евро европейска финансова подкрепа:

малко над 14 млрд. евро по Заема за подкрепа на Украйна – от тях 10,2 млрд. евро за отбранителната промишленост на страната и 3,9 млрд. евро бюджетна подкрепа. Отпускането им зависи от изпълнението на условията в Плана за Украйна и в Меморандума за разбирателство;

близо 1,6 млрд. евро бюджетна подкрепа по първоначалния Механизъм за Украйна. Отпускането им зависи от изпълнението на условията в съответните правни основания.

90 млрд. евро заем за 2026 и 2027 г.

Заемът за подкрепа на Украйна е на обща стойност 90 млрд. евро и покрива нуждите на страната през 2026 и 2027 г. От тях 60 млрд. евро са за укрепване на отбранителните способности и отбранителната промишленост на Украйна, а 30 млрд. евро – бюджетна подкрепа за функционирането на държавата, основните обществени услуги и икономическата устойчивост.

За 2026 г. Съветът отпусна до 45 млрд. евро с решение за изпълнение от 23 април 2026 г. Те включват 16,7 млрд. евро бюджетна подкрепа, разделени поравно между Механизма за Украйна и Макрофинансовата помощ – по до 8,35 млрд. евро, и 28,3 млрд. евро за отбранителната промишленост.

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След положителна оценка на финансовата стратегия, внесена от Украйна на 26 октомври 2026 г., Комисията предложи на Съвета да одобри оставащите 45 млрд. евро от заема за 2027 г. Държавите членки ще решат как да бъдат разпределени. На 18 ноември Комисията предложи до 45 млрд. евро допълнителна финансова подкрепа за Украйна през 2027 г., с която да помогне за покриването на финансовия недостиг на страната за следващата година, оценяван на 70 млрд. евро.

Механизмът за Украйна влезе в сила на 1 март 2024 г. и предвижда над 50 млрд. евро безвъзмездни средства и заеми за страната за периода 2024–2027 г., без вноските на държави членки и партньори и без средствата по Заема за подкрепа на Украйна. Плащанията са обвързани с изпълнението на реформите в Плана за Украйна в предварително договорени срокове.