Григор Димитров победи Карен Хачанов в Марсилия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Г ригор Димитров победи с 6:7(3), 6:4, 7:6(5) руснака Карен Хачанов на полуфиналите в Марсилия, предаде Gong.bg.

Така първата ракета на България си осигури финал във френския град срещу местния представител Юго Умбер, надвил по-рано първия поставен Хуберт Хуркач.

Победата е четвърта за Димитров в четири мача срещу Хачанов и в неделя българинът ще има шанс да завоюва още една титла от категорията ATP 250.

Leveling things up 💪@GrigorDimitrov takes the second set 6-4!@Open13 | #Open13Provence pic.twitter.com/bPeSZXnBOn