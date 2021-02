Григор Димитров: Преди мача не можех да си обуя чорапите

Г ригор Димитров коментира отпадането си на 1/4-финалите на Australian Open. Българският тенисист загуби в 4 сета от руснака Карацев, но освен играта на съперника и контузия спря пътя му към полуфиналите.

"Не можех да обуя чорапите си преди мача. Знаех, че ще бъде трудно. Пробвах заради Големия шлем, адреналинa, бях в много добра форма преди... Рядко съм бил толкова добре в Шлема", коментира българинът, цитиран от gong.bg.

"Проблемът се появи вчера при обикновено движение. Повтори се в началото на мача и след това болката стана постоянна. Нещо като ток минаваше при всяко движение", добави Димитров.

"Нека отдадем заслуженото на Карацев за победата. Защо да не продължи още по-напред. Това беше неговият ден. Бореше се през цялото време и правеше това, което трябваше", каза още тенисистът.

Димитров пробва да подобри състоянието си и да остане в мача и чрез медицински таймаут, но в крайна сметка загуби срещата.

Преди отпадането Димитров се справи с Чилич, Болт, Кареньо-Буста и Тийм

По-рано днес Димитров отстъпи на квалификанта Аслан Карацев с 6-2; 4-6; 1-6, 2-6,

след като получи травма, която му попречи да покаже най-доброто от себе си на корта, пише gong.bg.

Българинът поиска медицински таймаут след края на третия сет, но за съжаление това не му помогна да продължи на висота. Димитров почувства болки в областта на кръста, а болката се оказа непосилна за преодоляване от негова страна.

