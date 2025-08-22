Свят

Politico: Френска журналистка води вечерните новини, а партньорът ѝ е с президентски амбиции

Водещата на едно от най-престижните новинарски предавания във Франция, Леа Саламе, е в десетгодишна връзка с евродепутата социалист Рафаел Глюксман, вероятен кандидат за президент през 2027 г.

22 август 2025, 12:36
Рафаел Глуксман Леа Саламе
Източник: Getty Images

С лед като четири вечери в седмицата интервюира водещи политици в най-гледаното време по телевизията, Леа Саламе ще се прибере у дома при един от тях — в изпитание за толерантността на Франция към връзките между журналисти и политиците, които отразяват, пише Politico

От понеделник 45-годишната Саламе поема едно от най-престижните новинарски предавания във Франция. В 20 часа по обществената телевизия тя ще поставя неудобни въпроси на държавните лидери.

Назначението ѝ възобнови дебата за личните ѝ отношения с евродепутата социалист Рафаел Глюксман — вероятен кандидат за президент през 2027 г., с когото са заедно от десетилетие.

През юни Саламе беше избрана да замени Ан-Софи Лапикс, с надеждата да обърне тенденцията на вечерните новини на France 2, които традиционно отстъпват пред конкурента от частната TF1.

Двамата партньори са на върха на кариерите си и именно това поставя връзката им под прожекторите, заради възможни конфликти на интереси. Франция има дълга история на бракове между журналисти и политици, но комбинация от президент и водеща на централна новинарска емисия в Елисейския дворец би била прецедент.

„Новинарската емисия означава не просто информация, а и подбор, и интерпретация на събитията чрез политически интервюта. Интересно е как този баланс ще работи в полза на обществената телевизия“, коментира Аймерик Карон — бивш колега на Саламе, днес политик, в интервю за списание Gala.

Планът – засега

Досега Саламе и Глюксман успяваха да държат личния и професионалния си живот отделно.

Той водеше листата на социалистите на последните два евровота, докато тя беше съводеща на сутрешното предаване по общественото радио France Inter. Под нейно ръководство програмата спечели над милион нови слушатели въпреки общия спад на радиоаудиторията.

Когато Глюксман започна кампанията си, Саламе се оттегли от отразяването на изборите. Тя уверява, че ще постъпи по същия начин, ако партньорът ѝ се кандидатира за президент. Този подход беше подкрепен и от шефката на France Télévisions Делфин Ернот.

„Когато той водеше кампанията за европейските избори, тя остана на заден план. Великата Леа Саламе не може да бъде сведена само до ролята на половинка“, заяви Ернот в предаването Quotidien.

Президентските амбиции на Глюксман са публична тайна. Като проевропейски политик, смятан за една от по-умерените фигури на френската левица, той неведнъж е отказвал да изключи участие в изборите през 2027 г.

Социологическите данни сочат, че той тепърва укрепва позициите си, докато Саламе вече е утвърдено име в своята сфера. Състезанието обаче е далеч — повече от година остава до старта му. А след като Еманюел Макрон няма право на нов мандат, а Марин Льо Пен е заплашена от съдебни проблеми, които може да я спрат от четвърти опит за Елисейския дворец, полето остава отворено.

На пресконференция през юни Глюксман отхвърли съмненията за конфликт на интереси и акцентира върху кариерата на половинката си:

„Живеем в 2025 г. — не бих си представил да ѝ кажа да се откаже от нещо важно за нея. Всичко е прозрачно. Ако стигнем до президентски избори, въпросът ще бъде поставен открито, за да се избегне конфликт на интереси.“

Саламе зае сходна позиция в интервю за La Tribune du Dimanche:

„Връзката ми не е тайна, но стриктно разделяме професионалния и личния живот. От Макрон до Льо Пен, Ритейо, Филип или Меланшон — никога не съм имала усещането, че някой ме възприема като "съпругата".“

Политическата култура на Франция

Френската политическа класа до голяма степен запази мълчание за двойката. В страна, където брачните и лични скандали рядко водят до трайни щети за политиците, партньорството между журналист и евродепутат изглежда почти банално.

И не е първият подобен случай. Бившият екранен партньор на Саламе Томас Сото временно спря да отразява политика през 2022 г., след като беше свързван с Маяда Булос — директор на комуникациите на тогавашния премиер Жан Кастекс.

През 90-те години премиерът Ален Жупе и министа икономикатаърът н Доминик Строс-Кан също бяха женени за журналистки. Изабел Жупе напусна професията, когато съпругът ѝ стана премиер, а Ан Синклер спря своето предаване по TF1, макар да остана във водеща роля в канала. По-късно тя се върна към журналистиката, но избягваше политическите репортажи до раздялата си със Строс-Кан.

По-скоро, репортерката на Le Monde Иван Трипенбах смени ресора си, след като партньорът ѝ Раян Незар стана съветник на тогавашния премиер Габриел Атал.

Какво предстои

За разлика от тях, Саламе засега не изглежда готова да направи отстъпка. Докато Глюксман не обяви официална кандидатура, потенциалният конфликт може да бъде представян като хипотетичен.

Но политическата му активност не приключва. След лятната ваканция, когато депутатите се върнат в парламента, за да обсъдят строгия бюджет на премиера Франсоа Байру и да подготвят местните избори догодина, Глюксман ще продължи да укрепва позициите на своята партия Place Publique. А Саламе ще води вечерните новини и ще представя най-важните събития на деня.

Източник: Politico    
Леа Саламе Рафаел Глюксман Конфликт на интереси Френска политика Журналистика Обществена телевизия Президентски избори Журналисти и политици Новинарско предаване
