Арестуваха българин край Рим, скрил дрога в сватбени рокли

И талианските власти задържаха български гражданин на пристанището в Чивитавекия, близо до Рим, след като в камиона му бяха открити над 81 кг марихуана.

Дрогата била скрита между булчински рокли, лекарства и храна за животни. Арестът е направен по време на рутинна проверка на превозни средства, пристигнали с ферибот от Барселона. При щателна инспекция и с помощта на обучено куче на Финансовата гвардия са били открити 68 пакета с марихуана, съобщава Portseurope .

Общото количество на конфискуваната дрога надвишава 81 кг и според разследващите тя е имала потенциал да донесе над 450 хил. евро печалба на престъпните мрежи, ако беше достигнала до нелегалния пазар.

Българският шофьор е арестуван на място и срещу него са повдигнати обвинения за международен трафик на наркотични вещества.

Разследването продължава, като се работи по установяване на връзки с организирани престъпни групи.