Почина Васил Кожухаров - емблематичният глас от десетки филми и дублажи

Новината съобщи актрисата Милена Живкова

22 август 2025, 11:35
Почина Васил Кожухаров - емблематичният глас от десетки филми и дублажи
П очина Васил Кожухаров – емблематичен глас от десетки филми и дублажи, популярни през епохата на VHS касетите. Новината съобщи във Facebook актрисата Милена Живкова, предаде NOVA

"Приятелите ни си тръгват - един по един като есенни листа, обрулени от силния вятър .И клоните на дървото започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли! Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми. Той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език! Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а дотогава - довиждане и лек път. Обичаме те“, написа Живкова.

Васил Кожухаров е роден и е израсъл в София. Завършва 121-во СОУ и Втора английска гимназия. След казармата е приет английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и е назначен като учител по английски език. Остава без работа през 1983 г., а през 1986 г. се захваща с професията, с която го познават всички, родени преди 90-те години на миналия век – превежда и озвучава филми.

