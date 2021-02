Григор Димитров победи №3 в света Доминик Тийм

Г ригор Димитров спечели с 6:4, 6:4 и 6:0 срещу Доминик Тийм в осминафинал на Откритото първенство на Австралия, предаде Gong.bg.

Страхотна победа за Григор Димитров на старта на Australian Open

В двубоя с Доминик Тийм нашият тенисист показа най-доброто от своята игра и не остави никакви шансове на съперника си. Въпреки че срещата се игра без публика, Григор беше вдъхновен от подкрепата на приятелката му Лолита Османова, която беше в ложата на българина.

Dimitrov, the Giant Slayer 🇧🇬@GrigorDimitrov knocks out 2020 finalist Dominic Thiem to reach his 4th #AusOpen quarterfinal.#AO2021 pic.twitter.com/NgrRQJAB4B