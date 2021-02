Григор Димитров е на 1/8-финал на Australian Open

Г ригор Димитров се класира за 1/8-финалите на първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия в Мелбърн (Australian Open).

Българинът изигра само един сет срещу испанеца Пабло Кареньо Буста, спечелен с 6:0 от Димитров. След това Буста се отказа заради травма при 1:0 в полза на Гришо в началото на втория сет.

🇧🇬 @GrigorDimitrov advances to the fourth round after @pablocarreno91 retires due to injury at 6-0, 1-0.



Get well soon, Pablo! 💪@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/Y2SiBzpqca