Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, отива на съд

П рокуратурата във Враца внесе обвинение срещу младеж за тежка катастрофа, при която загинаха две деца, а други двама бяха ранени. Инцидентът е станал на 15 юни 2023 година, когато обвиняемият Б. Х. е бил на 16 години.

Две деца загинаха, след като 16-годишен се блъсна с кола в дърво

Вечерта на фаталния ден тийнейджърът се намирал в дома на чичо си в село Бутан, община Козлодуй, заедно със свои приятели. Малко преди полунощ той предложил на компанията да се повозят с автомобила на дядо му. Въпреки че нямал свидетелство за управление, Б. Х. седнал зад волана.

В колата пътували общо седем души – обвиняемият, негов приятел на предната седалка и още петима на задната. Никой от тях не бил поставил предпазен колан.

Метеорологичните условия били неблагоприятни – валял дъжд, пътната настилка била мокра и хлъзгава. Въпреки това младежът шофирал със скорост от 102 км/ч и включени фарове. На път извън селото автомобилът загубил устойчивост, завъртял се странично и се ударил с голяма сила в крайпътно дърво.

Двама от пътуващите успели да излязат през прозорците и незабавно подали сигнал на телефон 112. На мястото пристигнали полицейски екипи, медици и пожарникари. Четирима от пътниците били в безпомощно състояние и се наложило да бъдат извадени от автомобила с помощта на пожарната.

Медиците констатирали смъртта на две момчета – на 12 и на 15 години. Останалите получили различни наранявания.

Заключенията на съдебномедицинските експертизи показват, че фаталният изход е настъпил в резултат на съчетани тежки травми и масивна кръвозагуба, довели до състояния, несъвместими с живота.

Разследването е приключило, а делото предстои да бъде разгледано от съда.