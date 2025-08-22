Издирван с червена бюлетина пострада тежко с тротинетка и избяга от болницата

М ъж на 39 години е пострадал тежко при падане от електрическа тротинетка, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна.

Инцидентът е станал в района на курортния комплекс Св. св. Константин и Елена. Мъжът е откаран в болницата от Спешна помощ.

Той е бил в тежко състояние, с много наранявания и опасност за живота. След прегледа обаче избягал от болницата.

Причината е, че полицаите установили, че е с влязла в сила присъда и обявен за издирване с червена бюлетина.

По-късно мъжът е намерен и отново откаран в болницата, където е под полицейска охрана.