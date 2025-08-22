„Късмет на режисьора“: Блейк Лайвли стана обект на подигравки, след като получи главна роля в нова романтична комедия

Б лейк Лайвли беше остро критикувана и подигравана в социалните мрежи от фенове на Джъстин Балдони, след като беше обявено, че ще участва и продуцира предстоящата романтична комедия „Списък за оцеляване“ (The Survival List), пише Page Six .

Съобщението за кастинга в четвъртък дойде на фона на ожесточения ѝ правен спор с Балдони заради съвместната им работа по филма от 2024 г. „Никога повече“ (It Ends With Us) — което подтикна някои вече да призоват за бойкот на новия ѝ проект.

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

„Късмет на режисьора, който ще трябва да се справя с нейната драма,“ коментира потребител под пост на Deadline в Instagram, визирайки предишната режисьорска работа на Балдони с актрисата.

Друг написа с ирония: „Мислех, че ‘списък за оцеляване’ е списъкът в IMDb на другите актьори, с които е снимала филми.“

Междувременно друг потребител направи намек за влошените отношения между Лайвли и бившата ѝ най-добра приятелка Тейлър Суифт, която позволи песента си My Tears Ricochet да бъде използвана във филма „Никога повече“. „Този филм няма да получи музика от Тейлър,“ предрече той.

Джъстин Балдони Източник: Getty Images

Въпреки критиките, звездата от „Лесна услуга“ (2018), която е на 37 години, получи и подкрепа в коментарите.

„Браво, момиче!! Имаш много фенове и хора, които вярват в теб!“ написа един потребител. „А всички останали, които искат да ме нападат, могат спокойно да се разходят, защото имам право да я харесвам и да ѝ вярвам, колкото и вие имате право да не я харесвате и да не ѝ вярвате.“

„Тя не би трябвало да е тук“: Разкритикуваха Блейк Лайвли на гала вечерта на Time100

Според Deadline, предстоящият проект ще проследи историята на изискана продуцентка на риалити телевизия на име Ани (Лайвли), която е назначена против волята си на ново шоу, водено от известния експерт по оцеляване Чопър Лейн. „Когато обаче корабокрушение ги оставя на необитаем остров, Ани открива, че Чопър е измамник и не знае нищо за оцеляването, което я принуждава тя да поеме задачата как да ги запази живи. Принудени да работят заедно, двамата започват да откриват неочаквана химия помежду си“, гласи описанието.

Източник: БТА

Филмът е първият проект на Лайвли след завеждането на съдебен иск срещу Балдони през декември 2024 г. Тя обвини актьора и режисьор в сексуален тормоз и опит да съсипе репутацията ѝ. В иска си включи и неговия PR екип, и студиото му Wayfarer Studios.

Балдони, който е на 41 години, категорично отрече обвиненията и в отговор заведе дело срещу Лайвли и съпруга ѝ Райън Рейнолдс на стойност 400 милиона долара за изнудване и клевета.

Той я обвини, че е отправяла заплахи, за да го принуди да се откаже от творческия контрол върху филма. През юни съдия отхвърли неговото дело. Основният процес по случая е насрочен за март 2026 г.

Междувременно Лайвли по-рано е признавала, че понякога прекрачва границите си като актриса на снимачни площадки. „Когато ходех на срещи, изглеждах така, сякаш съм там само, за да получа ролята. Не разкривах, че всъщност имам нужда от авторство, за да се чувствам удовлетворена,“ сподели тя в интервю от 2022 г. за Forbes Power Women’s Summit, което отново излезе наяве.

„Така че мисля, че за някои хора това е било усещане, че им дърпат килима изпод краката — защото си казваш: опитваш се да се наложиш в нещо, за което не сме те наели.“