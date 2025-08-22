Politico: Украйна разкри най-мощната си ракета - Flamingo FP-5

Д окато съюзниците на Украйна все още търсят гаранции за сигурност, Киев върви по свой собствен път, за да държи Русия на дистанция — с нова крилата ракета, способна да поразява цели в дълбочината на европейската част на страната. Оръжието е снабдено с бойна глава с тегло над един тон, пише Politico.

Става дума за ракетата Flamingo FP-5, разработена от украинската отбранителна компания Fire Point – бързоразвиващ се производител на бойни дронове, превърнали се в ключово оръжие във войната срещу Русия.

Източник: Getty Images

„Не искахме да я представяме публично, но моментът изглежда подходящ. Flamingo е крилата ракета с голям обсег, която може да носи бойна глава от 1150 килограма и да достигне цели в Русия на разстояние до 3000 километра“, заяви изпълнителният директор и технически ръководител на компанията Ирина Терех пред Politico в интервю от офиса си.

„Разработката стана изключително бързо – от идеята до първите успешни изпитания на бойното поле минаха по-малко от девет месеца. Няма да споменавам точната скорост, но е по-висока от всички ракети, с които разполагаме в момента. И всичко е изцяло украинско производство“, допълни тя.

Женското начало във войната

❗️Unique footage from the workshop where our new long-range 🇺🇦Flamingo missiles are produced was published by AP journalists.



The Ukrainian Flamingo missile is currently being produced one per day.



According to employees of the manufacturing company, the missile is capable of… pic.twitter.com/gdZNQoKdMc — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 21, 2025

Необичайното име и яркорозовият връх на ракетата – там, където се намира бойната глава – са резултат от вътрешна шега в компанията и символ на не толкова видимата роля на жените в доминирания от мъже свят на оръжейната индустрия.

„Първите ни прототипи бяха розови. Те преминаха всички тестове в този цвят, но по-късно се наложи да сменим окраската заради изискванията за камуфлаж. Все пак жената, която отговаря за производството, е тук – женското докосване остава“, каза Терех.

Според нея ракетата може да създаде сериозни проблеми на руския лидер Владимир Путин.

„Бих казала, че има ефект на чиста демонстрация. Не е нужно страшно име за ракета, която може да измине 3000 километра. Важното е ефективността“, отбеляза тя.

Москва вече е забелязала новото оръжие. Държавната агенция ТАСС публикува материал, който омаловажава заплахата, твърдейки, че разработката е базирана на британски модел – нещо, което украинците категорично отричат.

„Гледахме реакцията на руснаците при първите мисии. Колкото по-успешна беше операцията, толкова повече те се опитваха да потулят информацията за нея“, коментира Терех.

Серийно производство

That Flamingo missile is much bigger than I had pictured it. The 1,150 kg payload is insane, the range is insane, and serial production is farther ahead than I had thought.



Let’s fucking go! pic.twitter.com/627eFPCnGe — Rocke Fella - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) August 21, 2025

По думите ѝ, Flamingo вече е в серийно производство, като само този месец са произведени 211 броя.

„До декември ще имаме много повече“, заяви и президентът на Украйна Володимир Зеленски пред репортери, като подчерта, че страната може да разполага със стотици такива ракети, без да влиза в подробности.

Идеята Украйна да отвръща на ударите изглежда получава подкрепа и от Вашингтон. В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалните мрежи:

„Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната-агресор. Това е като страхотен отбор със силна защита, на който не му е позволено да играе в нападение. Няма как да победиш така.“

„Предстоят интересни времена“, добави той.

Удар по дълбокия тил

Ukraine's FP-5 'Flamingo' cruise missile has a reported range of 3,000km and a warhead of 1,000kg. This makes it much longer ranged and harder hitting than other reported types. It can logically hit targets in Russia other Ukrainian systems cannot



The general concept is sensible pic.twitter.com/DTeqPOrY3l — H I Sutton (@CovertShores) August 17, 2025

Видеозаписи показват как ракетата с фиксирано крило се изстрелва от платформа и се понася в небето, оставяйки след себе си жълта огнена опашка.

Въпреки че руската ПВО може да сваля подобни цели, Украйна вече доказа, че е способна да провежда сложни операции с масирани атаки от дронове и ракети, които объркват защитата. Ако ракетите достигнат до обекти в тила, последствията могат да бъдат разрушителни.

За разлика от дроновете, които носят малки заряди, Flamingo е в състояние да причини трайни щети на рафинерии, електроцентрали, логистични центрове и военни летища. През юни например украинската ракета Neptune с бойна глава от 150 килограма предизвика пожар в рафинерията в Туапсе, който горя три дни. Flamingo е в пъти по-мощна.

„Всичко, което мога да кажа, е, че успехът на Flamingo е значителен. Все още изследваме максималните му възможности“, каза Терех. Тя подчерта, че дроновете на Fire Point вече са „частично отговорни за затварянето на летища и скока в цените на горивата в Русия“.

Промяна на баланса

Ако ракетата влезе в масово производство, това може сериозно да промени баланса на силите.

„Flamingo е може би най-силната гаранция за сигурността на Украйна“, смята Фабиан Хофман, ракетен експерт от университета в Осло. „Ако страната разполага с 3000 до 5000 такива ракети и е готова да нанесе удари, които могат да унищожат над една четвърт от икономиката на Русия, по-нататъшната агресия става безсмислена.“

Докато Русия ежедневно обстрелва украински градове с дронове и ракети, в обществото нараства очакването за ответни удари.

„Хората искат резултати, искат да видят Червения площад в пламъци. Но трябва да е ясно – ние не сме терористи като съседите си“, казва Терех. „Създадохме компанията като отговор на руската агресия. Нямаме завоевателни намерения, просто защитаваме суверенитета си.“

Целта на системи като Flamingo е Русия да бъде поставена в положение, в което да не може да продължи войната – и да няма възможност за нова агресия след евентуално мирно споразумение.

„Трябва да се вземат предвид много фактори, за да сме сигурни, че Русия няма да ни нападне след година, две или три“, посочва Терех.

И макар новата ракета да е важна стъпка, според нея истинската сила на Украйна е в това да бъде напълно въоръжена със собствени оръжия – доказали вече ефективността си на бойното поле.