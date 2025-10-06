Свят

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

По време на речта си тя призова правителствата да предприемат действия, за да спрат Израел

6 октомври 2025, 20:59
Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа
Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори
Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала
Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"
Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер
Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа
Медведев представи няколко версии за дроновете, появили се на различни места в Европа

Медведев представи няколко версии за дроновете, появили се на различни места в Европа

Ш ведската екоактивистка Грета Тунберг заяви, че е била подложена на грубо отношение по време на задържането си в Израел, съобщи гръцкото издание „Катимерини“. Тя каза това днес след пристигането си на международното летище в Атина.

„Мога да говоря много, много дълго за малтретирането и злоупотребите, с които се сблъскахме в затвора. Повярвайте ми, но това не е основната тема“, каза тя, обръщайки се към стотиците поддръжници, събрали се на летището.

По време на речта си тя обвини Израел в геноцид и призова правителствата да предприемат действия, за да го спрат.

„Израел ескалира геноцида и масовото унищожение с геноцидни намерения, опитвайки се да заличи цяло едно население пред очите ни“, каза тя, цитирана от изданието.

Грета Тунберг: Израел ни отвлече в международни води

Тунберг, заедно с други активисти, които бяха експулсирани от Израел, премина през изхода за пристигащи на летището с вдигнат юмрук под овациите на стотици поддръжници, скандиращи лозунги.

Тя беше сред 134-те активисти, включително 27 гръцки граждани, които бяха откарани до Атина с чартърен полет след освобождаването им от израелския арест. Те бяха арестувани от израелските власти, след като международната флотилия „Сумуд“, която превозваше хуманитарна помощ за Газа, беше задържана в началото на месеца.

Източник: БТА, Цветозар Цаков    
Грета Тунберг Израел Геноцид Активисти Задържане Малтретиране Флотилия Сумуд Газа Хуманитарна помощ Експулсиране
Последвайте ни

По темата

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

Свят Преди 8 минути

Киев взима на прицел най-вече руската енергийна инфраструктура

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Свят Преди 57 минути

Това е страхотна новина за невероятния народ на Япония

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Свят Преди 3 часа

Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му

<p>Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен (СНИМКА)</p>

Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

България Преди 3 часа

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Свят Преди 3 часа

Египетските и катарските посредници "работят с двете страни за установяване на механизъм"

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Свят Преди 3 часа

Според Олег Александров, Русия и Северна Корея използват войната в Украйна, за да тестват и усъвършенстват севернокорейските оръжия на бойното поле

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

България Преди 5 часа

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание

<p>Просветният министър: AI ще удвои БВП на света</p>

Красимир Вълчев се позова на проучвания: AI ще удвои БВП на света

България Преди 5 часа

Това нарастване на икономиката ще е неравномерно

<p>Мика Зайкова: 10,3 млн. лв. за&nbsp;Плевен са &quot;пари за семки&ldquo;</p>

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

България Преди 5 часа

По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

България Преди 6 часа

Продължава разследването на тежкия инцидент на рали във Варна

<p>Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа</p>

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Свят Преди 6 часа

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 6 часа

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Любопитно Преди 6 часа

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 6 часа

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

<p>Мистериозна смърт в Русия на бившия&nbsp;директор на издателство &quot;Правда&quot;</p>

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

Свят Преди 6 часа

Това е поредният случай, в който бивш приближен до режима на Владимир Путин, загива при мистериозни обстоятелства

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 6 часа

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Бритни Спиърс се контузи (ВИДЕО)

Edna.bg

Левски организира турнир по бокс в памет на Юрий Славчев

Gong.bg

Българският национален отбор проведе тренировка в Правец

Gong.bg

Асфалтът в отсечката край "Аладжа манастир", където кола се вряза в публиката, не е имал добро сцепление

Nova.bg

Застреляха съдия по време на заседание в Апелативния съд в Тирана

Nova.bg