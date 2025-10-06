Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Медведев представи няколко версии за дроновете, появили се на различни места в Европа

Ш ведската екоактивистка Грета Тунберг заяви, че е била подложена на грубо отношение по време на задържането си в Израел, съобщи гръцкото издание „Катимерини“. Тя каза това днес след пристигането си на международното летище в Атина.

„Мога да говоря много, много дълго за малтретирането и злоупотребите, с които се сблъскахме в затвора. Повярвайте ми, но това не е основната тема“, каза тя, обръщайки се към стотиците поддръжници, събрали се на летището.

Greta Thunberg in Greece:



I could talk for a very, very long time about our mistreatment and abuses in our imprisonment. Trust me, but that is not the story.



Israel is escalating genocide and mass destruction with genocidal intent, attempting to erase an entire population in… pic.twitter.com/nhpDtCXmiK — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025

По време на речта си тя обвини Израел в геноцид и призова правителствата да предприемат действия, за да го спрат.

„Израел ескалира геноцида и масовото унищожение с геноцидни намерения, опитвайки се да заличи цяло едно население пред очите ни“, каза тя, цитирана от изданието.

Грета Тунберг: Израел ни отвлече в международни води

Тунберг, заедно с други активисти, които бяха експулсирани от Израел, премина през изхода за пристигащи на летището с вдигнат юмрук под овациите на стотици поддръжници, скандиращи лозунги.

Тя беше сред 134-те активисти, включително 27 гръцки граждани, които бяха откарани до Атина с чартърен полет след освобождаването им от израелския арест. Те бяха арестувани от израелските власти, след като международната флотилия „Сумуд“, която превозваше хуманитарна помощ за Газа, беше задържана в началото на месеца.