Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

О лимпийската шампионка по фигурно пързаляне Оксана Баюл загуби попечителството над дъщеря си по време на развода си, месеци след като обяви за продажба имението си в Луизиана, предаде New York Post.

48-годишната Баюл финализира развода си с отчуждения си съпруг и бивш мениджър Карло Фарина в понеделник, 5 януари, като Фарина получи основното попечителство над 10-годишната им дъщеря, според US Weekly, позовавайки се на съдебни документи. Като част от споразумението, на Фарина ще бъде разрешено да се премести от Луизиана в Лас Вегас с дъщерята на двойката, София.

Фарина е основател на частна фирма за управление на SFO под негово име и е главен изпълнителен директор на кънки турнето „Champions on Ice“ от 2020 г., което имаше резиденция в Лас Вегас, според неговия профил в LinkedIn.

„Както съм сигурна, че всеки, който някога е преминал през раздяла или развод, знае, това е дълго и често опустошително пътешествие“, написа Баюл във Facebook в понеделник, заедно със снимка, на която прегръща дъщеря си. „Разводът е достатъчно труден, но когато има замесено дете, то трябва да бъде приоритет.“

Olympic gold medalist Oksana Baiul loses custody of daughter in ‘tumultuous’ divorce battle https://t.co/j5BYMvzOuH pic.twitter.com/3ZIr0sARTH — New York Post (@nypost) January 8, 2026

Баюл се омъжи за Фарина през 2012 г. и бяха заедно 13 години. Двойката посрещна дъщеря си, София, през юни 2015 г.

Фарина подаде молба за развод в Кадо Париш, Луизиана, през лятото и твърди, че са били разделени от 2022 г., обвинявайки Баюл в злоупотреба с алкохол до „състояние на интоксикация“ и в това, че е „манипулативна лъжкиня“.

Баюл отрече продължителната раздяла и заяви, че са се разделили едва през юни 2025 г. Тя поиска от съдията съвместно попечителство над дъщеря им, обвинявайки Фарина в тормоз и манипулация.

Former Olympic Figure Skater Oksana Baiul Says Divorce Is a 'Devastating Journey' After Losing Custody of Daughter https://t.co/4NCPoV6g0N — People (@people) January 7, 2026

Брачният спор продължи, докато не постигнаха споразумение през октомври 2025 г., според изданието. Нито Баюл, нито Фарина ще трябва да плащат съпружеска издръжка, а Баюл не трябва да плаща издръжка за деца.

Украинката също така се съгласи да се запише на курсове за управление на гнева и ще бъде подложена на тестове за алкохол и наркотици, за да се гарантира, че ще остане трезва, съобщи People.

Olympian Oskana Baiul's Husband Carlo Granted Primary Custody of Their 10-Year-Old Daughter in Divorce Settlement https://t.co/Ey9TDgsBUs — People (@people) January 5, 2026

„За съжаление, много разводи са бурни и болезнени, често оставяйки трайни чувства на болка, негодувание и съжаление“, каза Баюл в последваща публикация в сряда вечерта, 7 януари. „Като майка не искам нищо повече от това да защитя дъщеря си от негативизма и спекулациите, които често го съпътстват. Мога само да действам в нейния най-добър интерес и ви моля за милост да продължа напред по позитивен начин и разбирането, че всички избори, които съм направила, са били в неин най-добър интерес в онзи момент.“

Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна. След като печели злато в Норвегия, Баюл се премества в Симсбъри, Кънектикът, и тренира в Международния център за фигурно пързаляне на Кънектикът, според New York Times.

В крайна сметка тя се установява в Пенсилвания, където среща Фарина.

През септември Баюл обяви, че е принудена да продаде имението си за 1,2 милиона долара, след като не успява да отвори училище по фигурно пързаляне в Шривпорт, Луизиана – очевидно седмици преди да се споразумеят за развода.

„Не мога да си изкарвам прехраната в Шривпорт. За съжаление, не мога“, каза Баюл във Facebook. „Обичам всички хора тук. Дойдох по причина и тя не се осъществи. Дойдох тук, за да създам някои неща, но те не се реализираха. Трябва да отида там, където има лед.“

Домът с 5 спални, построен през 1925 г., остава обявен за продажба на същата цена, както и през есента. След като обяви дома си за продажба, Баюл се премести в Лас Вегас, където в момента работи като треньор на млади фигуристи в базата на NHL Vegas Golden Knights.