Свят

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

8 януари 2026, 16:50
Оксана Баюл
Източник: Getty Images

О лимпийската шампионка по фигурно пързаляне Оксана Баюл загуби попечителството над дъщеря си по време на развода си, месеци след като обяви за продажба имението си в Луизиана, предаде New York Post

48-годишната Баюл финализира развода си с отчуждения си съпруг и бивш мениджър Карло Фарина в понеделник, 5 януари, като Фарина получи основното попечителство над 10-годишната им дъщеря, според US Weekly, позовавайки се на съдебни документи. Като част от споразумението, на Фарина ще бъде разрешено да се премести от Луизиана в Лас Вегас с дъщерята на двойката, София.

Фарина е основател на частна фирма за управление на SFO под негово име и е главен изпълнителен директор на кънки турнето „Champions on Ice“ от 2020 г., което имаше резиденция в Лас Вегас, според неговия профил в LinkedIn.

„Както съм сигурна, че всеки, който някога е преминал през раздяла или развод, знае, това е дълго и често опустошително пътешествие“, написа Баюл във Facebook в понеделник, заедно със снимка, на която прегръща дъщеря си. „Разводът е достатъчно труден, но когато има замесено дете, то трябва да бъде приоритет.“

Баюл се омъжи за Фарина през 2012 г. и бяха заедно 13 години. Двойката посрещна дъщеря си, София, през юни 2015 г.

Фарина подаде молба за развод в Кадо Париш, Луизиана, през лятото и твърди, че са били разделени от 2022 г., обвинявайки Баюл в злоупотреба с алкохол до „състояние на интоксикация“ и в това, че е „манипулативна лъжкиня“.

Баюл отрече продължителната раздяла и заяви, че са се разделили едва през юни 2025 г. Тя поиска от съдията съвместно попечителство над дъщеря им, обвинявайки Фарина в тормоз и манипулация.

Брачният спор продължи, докато не постигнаха споразумение през октомври 2025 г., според изданието. Нито Баюл, нито Фарина ще трябва да плащат съпружеска издръжка, а Баюл не трябва да плаща издръжка за деца.

Украинката също така се съгласи да се запише на курсове за управление на гнева и ще бъде подложена на тестове за алкохол и наркотици, за да се гарантира, че ще остане трезва, съобщи People.

„За съжаление, много разводи са бурни и болезнени, често оставяйки трайни чувства на болка, негодувание и съжаление“, каза Баюл в последваща публикация в сряда вечерта, 7 януари. „Като майка не искам нищо повече от това да защитя дъщеря си от негативизма и спекулациите, които често го съпътстват. Мога само да действам в нейния най-добър интерес и ви моля за милост да продължа напред по позитивен начин и разбирането, че всички избори, които съм направила, са били в неин най-добър интерес в онзи момент.“

Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна. След като печели злато в Норвегия, Баюл се премества в Симсбъри, Кънектикът, и тренира в Международния център за фигурно пързаляне на Кънектикът, според New York Times.

В крайна сметка тя се установява в Пенсилвания, където среща Фарина.

През септември Баюл обяви, че е принудена да продаде имението си за 1,2 милиона долара, след като не успява да отвори училище по фигурно пързаляне в Шривпорт, Луизиана – очевидно седмици преди да се споразумеят за развода.

„Не мога да си изкарвам прехраната в Шривпорт. За съжаление, не мога“, каза Баюл във Facebook. „Обичам всички хора тук. Дойдох по причина и тя не се осъществи. Дойдох тук, за да създам някои неща, но те не се реализираха. Трябва да отида там, където има лед.“

Домът с 5 спални, построен през 1925 г., остава обявен за продажба на същата цена, както и през есента. След като обяви дома си за продажба, Баюл се премести в Лас Вегас, където в момента работи като треньор на млади фигуристи в базата на NHL Vegas Golden Knights.

Източник: New York Post    
Оксана Баюл Развод Попечителство над дете Фигурно пързаляне Олимпийска шампионка Карло Фарина Тестове за алкохол и наркотици Управление на гнева София Лас Вегас
Последвайте ни

По темата

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

pariteni.bg
Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 11 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 10 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 11 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 11 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Свят Преди 35 минути

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 56 минути

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Любопитно Преди 1 час

Ако Доналд Тръмп иска Гренландия, а Дания продължава да отказва да му я предостави, тогава може би проблемът не е в стратегията, а във въображението

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 1 час

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

България Преди 1 час

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Любопитно Преди 2 часа

"Действителното разпадане на семейството беше трудно. Загубата на истинско партньорство и приятелство беше трудно", сподели Гарнър

.

Сънната апнея: тихият саботьор на здравето

Любопитно Преди 3 часа

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Любопитно Преди 3 часа

Пери сподели поредица от кадри от коледната си ваканция, включително снимки на бившия ѝ годеник Орландо Блум и петгодишната им дъщеря Дейзи Доув, като в предпоследния слайд Кейти добави снимка, на която целува Джъстин по бузата

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Свят Преди 3 часа

Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Свят Преди 3 часа

В Европейския съюз средният показател е 6 на сто

Мария Захарова

Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

Свят Преди 3 часа

"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова

,

Децата в Газа се завръщат на училище след години без образование

Свят Преди 3 часа

След две години война, жуженето на уроците и бърборенето на съученици отекват около руините на някогашното училище „Лулва Абдел Уахаб ал-Катами“

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Свят Преди 4 часа

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

<p>ChatGPT официално влиза в ролята на здравен консултант</p>

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

Технологии Преди 4 часа

OpenAI казва, че голяма част от потребителите използват ChatGPT за здравни съвети. Затова компанията направи новата услуга ChatGPT Health, която ще може да работи с реалните здравни данни на хората, за да им дава конкретни насоки какво да правят

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Любопитно Преди 4 часа

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия

,

Всички говорят за Гренландия. Ето какво е да посетите тази страна

Свят Преди 4 часа

Най-звездната атракция на зимата е наблюдението на северното сияние

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Кога зимното време не позволява полет

sinoptik.bg
1

Северно сияние над Гренландия

sinoptik.bg

Съпругът на Хилари Дъф с ироничен отговор след коментар за „токсична майчинска компания“

Edna.bg

Внучето на Кака Лара навърши 3 годинки! Разкриват как е променил живота им

Edna.bg

Ферари взе важно решение за бъдещето на Хамилтън

Gong.bg

Левски тренира тактика и физика в Турция

Gong.bg

ГДБОП – със съвети как да разпознаем фалшиви еврови банкноти

Nova.bg

Усложнена зимна обстановка в страната, стотици снегорини обработват пътищата

Nova.bg