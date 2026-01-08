Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

В „Люлин“ 3,4,5 и 6 няма парно и топла вода от вчера вечерта заради авария, става ясно от сайта на "Топлофикация-София".

От дружеството обявиха, че топлоподаването ще бъде възстановено малко преди полунощ – в 23:45.

Без парно топла вода са и две отделни карета от кв. „Лозенец“.

Една трета от "Люлин" и част от централните кварталите ще останат на студено заради аварии в главни топлопроводи

В участъка между бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла“ и ул. „Д. Хаджикоцев“, засегнат от авария още на 5 януари, тя ще бъде отстранена в 14 ч. на 9 януари.

За живеещите на бул. „Христо Смирненски" 60, 62, 64 и бул. „Свети Наум“ 45, 45а, 49 парно и топла вода отново ще има от 20 ч. на 9 януари.

Части от „Младост“ 1 и „Младост“ 2 са без топлоподаване съответно от 6 и 7 януари, а ще бъде възстановено на 9 януари в 20 ч. и в 16 ч.

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

В кв. „Дианабад“ без парно и топла вода от вчера вечерта са в карето: бл. 32, 33, 33А,61, ул. "Крум Кюлявков" № 25 и бул. "Г. М. Димитров" № 58 и ще им бъдат възстановени на 10 януари в 20 ч.

Още от 4 януари без топлоподаване са живеещите на ул. „Цар Иван Асен II“ №42 в квартал „Яворов“ и аварията при тях ще бъде отстранена чак в края на месеца.