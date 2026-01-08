България

Внезапно почина финансистът Андрей Пръмов

Андрей Пръмов бе един от най-известните финансисти у нас

8 януари 2026, 22:49
Внезапно почина финансистът Андрей Пръмов
Източник: Булфото

Б лизо месец преди да навърши 65 години внезапно почина финансистът Андрей Пръмов.

Андрей Пръмов  бе един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в "Стопанска банка", "Пощенска банка", "Международната банка за инвестиции и развитие". Специализирал е в "Булбанк", в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в "Лойдс банк"- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк. Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".

Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща "Адлон дисконт". 

Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.

Източник: БГНЕС    
Андрей Пръмов
Язовир „Ивайловград" преля

Язовир „Ивайловград" преля

Внезапно почина финансистът Андрей Пръмов

Внезапно почина финансистът Андрей Пръмов

Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Преди 17 часа

Преди 17 часа
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите
Преди 16 часа

Преди 16 часа
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години
Преди 17 часа

Преди 17 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Преди 17 часа

Преди 17 часа

Ванс: Европа да вземе думите на Тръмп за Гренландия сериозно

Ванс: Европа да вземе думите на Тръмп за Гренландия сериозно

Свят Преди 35 минути

Ако не, „САЩ ще трябва да предприемат нещо по въпроса“

БСП планира цялостна промяна на имиджа си

БСП планира цялостна промяна на имиджа си

България Преди 1 час

Сред основните цели на левицата е да представи смела и различна мечта за бъдещето на България

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Свят Преди 4 часа

Властите отправиха предупреждение за опасност от катастрофални пожари утре

Венецуела пуска на свобода политическите затворници

Венецуела пуска на свобода политическите затворници

Свят Преди 4 часа

Ураганен вятър помете Меден кладенец

Ураганен вятър помете Меден кладенец

България Преди 5 часа

Вятърът е скъсал електропроводи и повалил няколко дървета и седем електрически стълба в селото

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

България Преди 5 часа

В „Люлин“ 3,4,5 и 6 няма парно и топла вода от вчера вечерта

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Свят Преди 6 часа

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Свят Преди 6 часа

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Свят Преди 7 часа

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Свят Преди 7 часа

Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

България Преди 7 часа

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка"

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка"

България Преди 7 часа

Забраната ще важи до 15 май

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Свят Преди 7 часа

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Любопитно Преди 7 часа

Ако Доналд Тръмп иска Гренландия, а Дания продължава да отказва да му я предостави, тогава може би проблемът не е в стратегията, а във въображението

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 7 часа

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

Всичко от днес

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Сняг през почивните дни

sinoptik.bg
1

Киафа се радва на зимата

sinoptik.bg

Наско Сираков, Йордан Лечков и Емил Костадинов в първи епизод на риалити формата „Вече играеш… Стоичков"

Edna.bg

Съпругът на Хилари Дъф с ироничен отговор след коментар за „токсична майчинска компания"

Edna.bg

ПСЖ изтръгна Суперкупата от ръцете на Марсилия след драма с дузпи

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Ливърпул 0:0, греда на мърсисайдци

Gong.bg

АП: Бенямин Нетаняху заяви, че Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир

Nova.bg

Внезапно почина финансистът Андрей Пръмов

Nova.bg