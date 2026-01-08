Б лизо месец преди да навърши 65 години внезапно почина финансистът Андрей Пръмов.

Андрей Пръмов бе един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в "Стопанска банка", "Пощенска банка", "Международната банка за инвестиции и развитие". Специализирал е в "Булбанк", в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в "Лойдс банк"- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк. Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".

Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща "Адлон дисконт".

Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.