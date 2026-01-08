Свят

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Зеленски: Много е важно да се обърне внимание на въздушните тревоги

8 януари 2026, 21:32
Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер
Източник: AP/БТА

В нощта на 9 януари руските сили може да нанесат нов масиран удар по Украйна. Това обяви днес президентът на страната Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предава УНИАН.

Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

"Има информация, че тази вечер може да има масиран руски удар. Много е важно да се обърне внимание на въздушните тревоги днес, утре и да се намери укритие. Руснаците са упорити, опитват се да се възползват от времето“, подчерта украинският президент.

Зеленски коментира и последствията от руските атаки срещу Днипро и Запорожие, предава "Фокус“.

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

"През целият ден днес идват доклади от правителството. От всички служби, които всъщност работят денонощно, за да отстранят последствията от руските удари. В Днипро, Запорожие - след атаката срещу инфраструктурата имаше изключително трудна ситуация с електричеството, с всички доставки. Разгръщат се необходимите ресурси. Благодаря на всички ремонтни екипи, благодаря на комуналните служби, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, на всички енергийни компании - работата продължава без прекъсване“, информира президентът на Украйна.

Според него, в Запорожка област електрозахранването е възстановено по графици през деня. Днепър, Кривий Рог, Никопол, Павлоград и други градове и общини на Днипро все още имат ток.

САЩ поемат водеща роля в гаранциите за сигурност на Украйна

"За съжаление, днес имаше нови удари - по-специално по енергийния сектор и гражданския сектор, в Кривий Рог - по жилищни сгради. Наредих на правителството да помогне на местните власти да окажат максимална помощ на всички замесени. Заедно с премиера на Украйна проверихме докладите от регионите - не всички доклади са верни. Ще има заключения. Изпратих вицепремиера по възстановяването в Днепър, за да наблюдава лично работата и своевременно да решава проблемите с помощта. Прави се максимумът за възстановяване на доставките“, обобщи Зеленски.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Язовир „Ивайловград“ преля

Язовир „Ивайловград“ преля

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

pariteni.bg
10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 15 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 15 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 15 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 15 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Нетаняху: Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа</p>

Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа

Свят Преди 1 час

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Свят Преди 2 часа

Властите отправиха предупреждение за опасност от катастрофални пожари утре

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

България Преди 4 часа

В „Люлин“ 3,4,5 и 6 няма парно и топла вода от вчера вечерта

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Свят Преди 4 часа

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 5 часа

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Свят Преди 5 часа

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Свят Преди 5 часа

Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

България Преди 5 часа

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

България Преди 5 часа

Забраната ще важи до 15 май

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Свят Преди 5 часа

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Любопитно Преди 5 часа

Ако Доналд Тръмп иска Гренландия, а Дания продължава да отказва да му я предостави, тогава може би проблемът не е в стратегията, а във въображението

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 6 часа

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

България Преди 6 часа

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Любопитно Преди 6 часа

Смъртта на Джон Едуард Джоунс в пещерата Нъти Пъти в Юта остава един от най-страшните пещерни инциденти, регистрирани някога

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

България Преди 6 часа

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Любопитно Преди 6 часа

"Действителното разпадане на семейството беше трудно. Загубата на истинско партньорство и приятелство беше трудно", сподели Гарнър

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Сняг през почивните дни

sinoptik.bg
1

Киафа се радва на зимата

sinoptik.bg

Наско Сираков, Йордан Лечков и Емил Костадинов в първи епизод на риалити формата „Вече играеш… Стоичков“

Edna.bg

Съпругът на Хилари Дъф с ироничен отговор след коментар за „токсична майчинска компания“

Edna.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Ливърпул, стартовите 11

Gong.bg

НА ЖИВО: Атлетико Мадрид 0:1 Реал Мадрид, снаряд от Валверде

Gong.bg

АП: Бенямин Нетаняху заяви, че Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир

Nova.bg

„Не ми пука”: Агент на ICE спря лекар да окаже помощ на застреляната жена в Минеаполис (ВИДЕО)

Nova.bg