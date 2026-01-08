Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

В нощта на 9 януари руските сили може да нанесат нов масиран удар по Украйна. Това обяви днес президентът на страната Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предава УНИАН.

"Има информация, че тази вечер може да има масиран руски удар. Много е важно да се обърне внимание на въздушните тревоги днес, утре и да се намери укритие. Руснаците са упорити, опитват се да се възползват от времето“, подчерта украинският президент.

Зеленски коментира и последствията от руските атаки срещу Днипро и Запорожие, предава "Фокус“.

"През целият ден днес идват доклади от правителството. От всички служби, които всъщност работят денонощно, за да отстранят последствията от руските удари. В Днипро, Запорожие - след атаката срещу инфраструктурата имаше изключително трудна ситуация с електричеството, с всички доставки. Разгръщат се необходимите ресурси. Благодаря на всички ремонтни екипи, благодаря на комуналните служби, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, на всички енергийни компании - работата продължава без прекъсване“, информира президентът на Украйна.

Според него, в Запорожка област електрозахранването е възстановено по графици през деня. Днепър, Кривий Рог, Никопол, Павлоград и други градове и общини на Днипро все още имат ток.

"За съжаление, днес имаше нови удари - по-специално по енергийния сектор и гражданския сектор, в Кривий Рог - по жилищни сгради. Наредих на правителството да помогне на местните власти да окажат максимална помощ на всички замесени. Заедно с премиера на Украйна проверихме докладите от регионите - не всички доклади са верни. Ще има заключения. Изпратих вицепремиера по възстановяването в Днепър, за да наблюдава лично работата и своевременно да решава проблемите с помощта. Прави се максимумът за възстановяване на доставките“, обобщи Зеленски.