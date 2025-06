Грета Тунберг: Израел ни отвлече в международни води

Ш ведската активистка Грета Тунберг обвини Израел, че „ни отвлича в международни води и ни отведе против волята ни в Израел“, след като силите за сигурност прехванаха лодка с хуманитарна помощ, пътуваща за Газа.

„Това е поредното умишлено нарушаване на правата, което се добавя към списъка с безброй други нарушения, които Израел извършва“, заяви 22-годишната Тунберг пред репортери при пристигането си на летище „Шарл дьо Гол“ в Париж, цитирана от АФП.

Грета Тунберг беше депортирана от Израел, след като корабът с помощи за Газа, на който се намираше, беше задържан от военните на страната, съобщaва Sky News.

Тя подчерта, че собственият ѝ опит е „нищо в сравнение с това, през което преминават палестинците“.

22-годишната климатична активистка беше една от дузината души на борда на яхтата „Мадлийн“ под британски флаг, която отплава от Сицилия на 1 май с мисия, целяща да пробие морската блокада на Израел над Газа.

Израелското външно министерство потвърди, че е заловило кораба и го е извадило на брега в понеделник, заявявайки, че пътниците „се подлагат на медицински прегледи, за да се гарантира, че са в добро здраве“.

В публикация в X във вторник, министерството сподели снимка на Тунберг в самолет и заяви, че тя лети за Швеция през Франция.

Адала, организация за правни права в Израел, представляваща 12-те пътници на Мадлийн, заяви, че Тунберг, двама други активисти и журналист са се съгласили да бъдат депортирани и да напуснат Израел.

Други активисти, които отказаха депортиране, бяха задържани, добави Адалах, а делото им ще бъде разгледано от израелските власти.

🔴 And circus is over!



Israel detains @GretaThunberg’s Selfie Flotilla. Crew met with sandwiches and water. Now being safely towed to Ashdod in southern Israel, where they will be forced to watch the 43 minute video of Hamas Oct 7 atrocious, then flown home on 1-way to tickets. pic.twitter.com/31tHNgmhVs