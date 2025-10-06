Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи

И зраел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които и от България, предаде Франс прес. Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.
"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия“, написа израелското министерство на външните работи в „Екс“.
BREAKING: 171 Global Sumud Flotilla activists including Greta Thunberg deported from Israel to Greece & Slovakia. Allegations of assault forced flag kissing & detention in filthy insect infested cells with no food/water.— Arshad (@im__Arshu) October 6, 2025
Same conditions as tortured Palestinian detainees.… pic.twitter.com/MHghWsOpkr
Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище „Бен Гурион“ близо до Тел Авив, облечени със сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.
Грета Тунберг е депортирана, твърди Израел
Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.
Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.