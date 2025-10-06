Свят

Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда

6 октомври 2025, 17:19
Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи
Източник: БТА

И зраел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които и от България, предаде Франс прес. Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия“, написа израелското министерство на външните работи в „Екс“.

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище „Бен Гурион“ близо до Тел Авив, облечени със сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Грета Тунберг е депортирана, твърди Израел

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Израел Газа Хуманитарна флотилия Грета Тунберг Експулсиране Международни активисти България Летище Бен Гурион Министерство на външните работи Провокатори
Последвайте ни

По темата

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

pariteni.bg
И в Турция ще въвеждат драстични глоби за нарушения по пътищата

И в Турция ще въвеждат драстични глоби за нарушения по пътищата

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

България Преди 28 минути

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Свят Преди 41 минути

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите доведоха до ескалация на конфликта в Украйна

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 1 час

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Любопитно Преди 1 час

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 1 час

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Свят Преди 2 часа

През последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани

<p>&nbsp;&quot;Няма причина Русия да бъде обвинявана за това&quot;</p>

Кремъл отхвърли твърдението, че Китай споделя с Русия сателитна информация за Украйна

Свят Преди 2 часа

Москва има собствени възможности, категоричен е Песков

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Свят Преди 2 часа

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

<p>Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден&nbsp;</p>

Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база

<p>Надпревара със смъртта на Еверест, още 200 души са блокирани</p>

Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи

Свят Преди 2 часа

"В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно", казва един от спасените туристи

<p>Планът за мир на Тръмп: Лидер на &quot;Хамас&quot; преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му</p>

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Свят Преди 3 часа

Арабски посредници казват, че Ал Хайя и други висши политически представители на "Хамас", които не се намират в Газа, приемат предложенията на Тръмп

<p>Откриха телата на трима&nbsp;планинари, затрупани от лавина в Словения</p>

Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения

Свят Преди 3 часа

В акцията по търсене на туристите са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Любопитно Преди 3 часа

В момента херцогинята се намира в Париж, където присъства на Седмицата на модата

<p>Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите</p>

Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите с европейските страни

Свят Преди 3 часа

"Не планираме преговори на този етап", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи

<p>Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа</p>

Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа

Технологии Преди 3 часа

В Япония тези коли са известни като kei cars, в Европа ще станат известни като Е-cars, това е бъдещето на масовата електрическа мобилност според Dacia

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Бритни Спиърс се контузи (ВИДЕО)

Edna.bg

Александър Димитров: Имаме опит срещу силни съперници, най-важен е следващият мач

Gong.bg

НА ЖИВО: Пресконференция на Александър Димитров и двама национали

Gong.bg

Борислав Гуцанов: Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж

Nova.bg

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

Nova.bg