Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията

26 септември 2025, 14:58
Г ръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис потвърди вчера в Ню Йорк, че „малък брой плавателни съдове в момента са в (териториалните води на Гърция) край Крит“, съобщи Ройтерс.

(Във видеото: Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за гладуващите в Газа)

В интервю за агенцията той каза, че страната му гарантира безопасното плаване на корабите, които са във водите ѝ.

Глобалната флотилия "Сумуд" се състои от около 50 малки граждански плавателни съда, чиято цел е да пробият израелската блокада на Газа. На борда им има много адвокати и активисти, сред тях и шведската природозащитничка Грета Тунберг.

Според организаторите флотилията е била атакувана от Израел край бреговете на Гърция с дронове и светлинни ракети. Израел не потвърди участие в инцидента.

Както съобщиха от флотичията, инцидентът е станал на 30 морски мили от гръцкия остров Гавдос, т.е. извън гръцки териториални води, но в зоната на отговорност на Гърция за операции по издирване и спасяване. Според източници от гръцката брегова охрана при проверка от кораб на европейската гранична агенция ФРОНТЕКС по плавателните съдове не са установени щети, съобщиха гръцките медии вчера.

В интервюто си пред Ройтерс гръцкият външен министър каза, че страната му е съобщила на Израел за присъствието на гръцки граждани във флотилията. "Ще се погрижим всичко да мине добре", заяви Герапетритис.

Той уточни, че Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията, както направиха Италия и Испания.

Днес организаторите обявиха, че флотилията ще напусне гръцките териториални води и ще продължи пътя си към Газа. Според тях целта им е корабите да достигнат дестинацията си в началото на следващата седмица.

„Ние не просто доставяме хуманитарна помощ. Ние се опитваме да доставим надежда и солидарност, да изпратим силно послание, че светът подкрепя Палестина“, каза Грета Тунберг на един от корабите край Крит.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
