Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Г ръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис потвърди вчера в Ню Йорк, че „малък брой плавателни съдове в момента са в (териториалните води на Гърция) край Крит“, съобщи Ройтерс.

В интервю за агенцията той каза, че страната му гарантира безопасното плаване на корабите, които са във водите ѝ.

Глобалната флотилия "Сумуд" се състои от около 50 малки граждански плавателни съда, чиято цел е да пробият израелската блокада на Газа. На борда им има много адвокати и активисти, сред тях и шведската природозащитничка Грета Тунберг.

Six Greek ships officially joined the Global Sumud Flotilla, strengthening the international civilian mission sailing towards Gaza to deliver urgent humanitarian aid, despite increasing Israeli threats and attacks at sea. pic.twitter.com/PSUWUhqN1N — Quds News Network (@QudsNen) September 25, 2025

Според организаторите флотилията е била атакувана от Израел край бреговете на Гърция с дронове и светлинни ракети. Израел не потвърди участие в инцидента.

Както съобщиха от флотичията, инцидентът е станал на 30 морски мили от гръцкия остров Гавдос, т.е. извън гръцки териториални води, но в зоната на отговорност на Гърция за операции по издирване и спасяване. Според източници от гръцката брегова охрана при проверка от кораб на европейската гранична агенция ФРОНТЕКС по плавателните съдове не са установени щети, съобщиха гръцките медии вчера.

В интервюто си пред Ройтерс гръцкият външен министър каза, че страната му е съобщила на Израел за присъствието на гръцки граждани във флотилията. "Ще се погрижим всичко да мине добре", заяви Герапетритис.

Greek navy also arrived to protect humanity against Israeli terrorism literally pic.twitter.com/VOrBlAfHup — Furkan Gözükara (@GozukaraFurkan) September 26, 2025

Той уточни, че Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията, както направиха Италия и Испания.

Днес организаторите обявиха, че флотилията ще напусне гръцките териториални води и ще продължи пътя си към Газа. Според тях целта им е корабите да достигнат дестинацията си в началото на следващата седмица.

„Ние не просто доставяме хуманитарна помощ. Ние се опитваме да доставим надежда и солидарност, да изпратим силно послание, че светът подкрепя Палестина“, каза Грета Тунберг на един от корабите край Крит.