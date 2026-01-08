Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

П ротестите в Иран се разрастват, като сблъсъци за първи имаше и в столицата Техеран. Кюрдите се присъединиха към протестиращите. А опозиционният лидер в изгнание Мохамед Реза Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима на аятоласите.

Полицията в Иран разпръсна протестиращи със сълзотворен газ на фона на продължаващите вече 12 дни протести, подкрепяни от опозицията в изгнание.

Вчера полицията употреби сълзотворен газ в югоизточния град Керман, както и в град Тонекабон на Каспийско море, съобщава неправителствена организация.

Ирански полицай беше намушкан, "докато е участвал в усилия за овладяване на размирици" в района на Техеран, след което няколко часа по-късно е издъхна, информира иранската информационна агенция Фарс.

Протестното движение започна на 28 декември в Техеран и оттогава демонстрациите обхванаха най-малко 50 града, основно в западната част на Ислямската република. Засегнати от протестите са 25 от общо 31 провинции, отбелязва АФП, като се позовава на собствени оценки въз основа на данни от местни медии.

Участието във вчерашните протести беше "безпрецедентно", посочи Реза Пахлави, син на сваления ирански шах и опозиционна фигура в изгнание, която призова за нови протести тази вечер.

"Режимът е силно уплашен и се опитва отново да прекъсне интернет връзките, за да попречи на протестното движение", увери Пахлави в социалните мрежи.

От своя страна, седем опозиционни кюрдски партии, които действат от съседен Ирак, призоваха днес за обща стачка на кюрдите в Иран в подкрепа на протестното движение.

Американската информационната агенция "Хюман райтс активистс" (Human Rights News Agency, HRANA) публикува видео, показващо демонстранти в окръг Кухченар в южната иранска провинция Фарс, които приветстват с аплодисменти събарянето на статуя на Касем Солеймани, известен командир от иранската Революционната гвардия, убит при американски удар в Ирак през 2020 г. и почитан като герой в Ислямската република.

Медията публикува друго видео, което показва как хора, събрали се в град Карадж близо до Техеран, палят огньове по улиците и разпространи снимки на силите на реда, които разпръскват демонстранти със сълзотворен газ в град Тонекабон.

Протестиращи дори скъсаха публично иранския национален флаг.

Според норвежката правозащитна организация "Иран Хюман райтс" "силите за сигурност в Иран са открили огън по протестиращите, използвали са сълзотворен газ и са атакували цивилни по време на протест в южния град Керман."

От началото на протестните действия най-малко 27 протестиращи са убити от изстрели или вследствие на други форми на насилие, упражнявани от силите на реда. По последни данни на "Иран Хюман райтс" сред убитите има и петима непълнолетни. Загинали са и двама служители на службите за сигурност.

Причината за протестите е тежката икономическа ситуация в страната. Правителството дори отпусна временна месечна помощ от около 6 долара на домакинство.

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова днес силите за сигурност да проявяват сдържаност при овладяването на масовите протести в страната, ако те не застрашават националната сигурност, предаде ДПА.

Вицепрезидентът Мохамад Джафар Гаемпанах, който е и началник на канцеларията на Пезешкиан, заяви, от своя страна, че протестите на търговците, които от 10 дни излизат на демонстрации заради задълбочаващата се икономическа криза, са легитимни. В същото време, в изказване пред журналисти в кулоарите на заседание на кабинета, той обаче предупреди, че няма да бъде проявявана никаква снизходителност към въоръжените участници в безредици.

По-рано върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей призова за твърд подход срещу "тези, които смущават реда", като същевременно каза, че основанията на протестиращите търговци са напълно основателни.

Иранската съдебна власт обяви, че ще съди протестиращите по бърза процедура, съобщи иранският съдебен портал "Мизан".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди управляващите в Иран да внимават с потушаването на протестите.

"Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат много силно ударени от Съединените щати", каза Тръмп на борда на президентския самолет.