Свят

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима

8 януари 2026, 16:34
Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът
Източник: EPA/БГНЕС

П ротестите в Иран се разрастват, като сблъсъци за първи имаше и в столицата Техеран. Кюрдите се присъединиха към протестиращите. А опозиционният лидер в изгнание Мохамед Реза Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима на аятоласите.

Полицията в Иран разпръсна протестиращи със сълзотворен газ на фона на продължаващите вече 12 дни протести, подкрепяни от опозицията в изгнание.

Вчера полицията употреби сълзотворен газ в югоизточния град Керман, както и в град Тонекабон на Каспийско море, съобщава неправителствена организация.

Иран ври и кипи: полицията стреля по протестиращи

Ирански полицай беше намушкан, "докато е участвал в усилия за овладяване на размирици" в района на Техеран, след което няколко часа по-късно е издъхна, информира иранската информационна агенция Фарс.

Протестното движение започна на 28 декември в Техеран и оттогава демонстрациите обхванаха най-малко 50 града, основно в западната част на Ислямската република. Засегнати от протестите са 25 от общо 31 провинции, отбелязва АФП, като се позовава на собствени оценки въз основа на данни от местни медии.

Участието във вчерашните протести беше "безпрецедентно", посочи Реза Пахлави, син на сваления ирански шах и опозиционна фигура в изгнание, която призова за нови протести тази вечер.

"Режимът е силно уплашен и се опитва отново да прекъсне интернет връзките, за да попречи на протестното движение", увери Пахлави в социалните мрежи.

Смърт за война срещу Аллах грози протестиращите в Иран

От своя страна, седем опозиционни кюрдски партии, които действат от съседен Ирак, призоваха днес за обща стачка на кюрдите в Иран в подкрепа на протестното движение.

Американската информационната агенция "Хюман райтс активистс" (Human Rights News Agency, HRANA) публикува видео, показващо демонстранти в окръг Кухченар в южната иранска провинция Фарс, които приветстват с аплодисменти събарянето на статуя на Касем Солеймани, известен командир от иранската Революционната гвардия, убит при американски удар в Ирак през 2020 г. и почитан като герой в Ислямската република.

Медията публикува друго видео, което показва как хора, събрали се в град Карадж близо до Техеран, палят огньове по улиците и разпространи снимки на силите на реда, които разпръскват демонстранти със сълзотворен газ в град Тонекабон.

Протестиращи дори скъсаха публично иранския национален флаг.

Иранският президент предупреди: Чиновниците може да отидат в ада

Според норвежката правозащитна организация "Иран Хюман райтс" "силите за сигурност в Иран са открили огън по протестиращите, използвали са сълзотворен газ и са атакували цивилни по време на протест в южния град Керман."

От началото на протестните действия най-малко 27 протестиращи са убити от изстрели или вследствие на други форми на насилие, упражнявани от силите на реда. По последни данни на "Иран Хюман райтс" сред убитите има и петима непълнолетни. Загинали са и двама служители на службите за сигурност.

Причината за протестите е тежката икономическа ситуация в страната. Правителството дори отпусна временна месечна помощ от около 6 долара на домакинство. 

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова днес силите за сигурност да проявяват сдържаност при овладяването на масовите протести в страната, ако те не застрашават националната сигурност, предаде ДПА. 

Вицепрезидентът Мохамад Джафар Гаемпанах, който е и началник на канцеларията на Пезешкиан, заяви, от своя страна, че протестите на търговците, които от 10 дни излизат на демонстрации заради задълбочаващата се икономическа криза, са легитимни. В същото време, в изказване пред журналисти в кулоарите на заседание на кабинета, той обаче предупреди, че няма да бъде проявявана никаква снизходителност към въоръжените участници в безредици.

По-рано върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей призова за твърд подход срещу "тези, които смущават реда", като същевременно каза, че основанията на протестиращите търговци са напълно основателни.

Иранската съдебна власт обяви, че ще съди протестиращите по бърза процедура, съобщи иранският съдебен портал "Мизан".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди управляващите в Иран да внимават с потушаването на протестите.

"Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат много силно ударени от Съединените щати", каза Тръмп на борда на президентския самолет.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Последвайте ни
КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

pariteni.bg
Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 11 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 10 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 11 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 11 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 56 минути

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Свят Преди 1 час

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 1 час

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

България Преди 1 час

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Любопитно Преди 2 часа

"Действителното разпадане на семейството беше трудно. Загубата на истинско партньорство и приятелство беше трудно", сподели Гарнър

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Свят Преди 3 часа

Мачадо се превърна в най-силния съперник на Мадуро

.

Сънната апнея: тихият саботьор на здравето

Любопитно Преди 3 часа

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Любопитно Преди 3 часа

Пери сподели поредица от кадри от коледната си ваканция, включително снимки на бившия ѝ годеник Орландо Блум и петгодишната им дъщеря Дейзи Доув, като в предпоследния слайд Кейти добави снимка, на която целува Джъстин по бузата

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Свят Преди 3 часа

Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Свят Преди 3 часа

В Европейския съюз средният показател е 6 на сто

Мария Захарова

Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

Свят Преди 3 часа

"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова

,

Децата в Газа се завръщат на училище след години без образование

Свят Преди 3 часа

След две години война, жуженето на уроците и бърборенето на съученици отекват около руините на някогашното училище „Лулва Абдел Уахаб ал-Катами“

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Свят Преди 4 часа

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

<p>ChatGPT официално влиза в ролята на здравен консултант</p>

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

Технологии Преди 4 часа

OpenAI казва, че голяма част от потребителите използват ChatGPT за здравни съвети. Затова компанията направи новата услуга ChatGPT Health, която ще може да работи с реалните здравни данни на хората, за да им дава конкретни насоки какво да правят

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Любопитно Преди 4 часа

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия

,

Всички говорят за Гренландия. Ето какво е да посетите тази страна

Свят Преди 4 часа

Най-звездната атракция на зимата е наблюдението на северното сияние

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Кога зимното време не позволява полет

sinoptik.bg
1

Северно сияние над Гренландия

sinoptik.bg

Съпругът на Хилари Дъф с ироничен отговор след коментар за „токсична майчинска компания“

Edna.bg

Внучето на Кака Лара навърши 3 годинки! Разкриват как е променил живота им

Edna.bg

Ферари взе важно решение за бъдещето на Хамилтън

Gong.bg

Левски тренира тактика и физика в Турция

Gong.bg

ГДБОП – със съвети как да разпознаем фалшиви еврови банкноти

Nova.bg

Усложнена зимна обстановка в страната, стотици снегорини обработват пътищата

Nova.bg