Язовир „Ивайловград“ преля

Кметът активира Общинския план за защита

8 януари 2026, 17:56
Източник: Община Ивайловград

В резултат на проливни валежи с продължителност над 24 часа, от вчера в община Ивайловград е налице повишен риск, във връзка с което кметът на общината издаде ааповед за активиране на Общинския план за защита.

Към момента язовир „Ивайловград“ прелива, без опасност, съобщават от общината.

Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова.

Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението.

По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.

Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на: електрозахранването и водоподаването; нивата на реките, язовирите и микроязовирите; проходимостта на пътната мрежа.

Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва.

