Свят

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Практически няма възможност тя да стане част от законодателството на САЩ

8 януари 2026, 21:14
Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис
Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока
Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж
Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия
Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп
Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?

Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?
Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена в Минеаполис от имиграционните служби

С енатът на САЩ прие днес резолюция, която ограничава правомощията на президента Доналд Тръмп да провежда по-нататъшни атаки срещу Венецуела, изразявайки неодобрение към неговите разширяващи се амбиции в Западното полукълбо, предаде "Асошиейтед прес".

Демократите и петима републиканци гласуваха за приемането на резолюцията за военните правомощия с 52 гласа "за" и 47 "против" и гарантираха последващо повторно гласуване с цел окончателното ѝ приемане.

Практически няма възможност тя да стане част от законодателството на САЩ, защото за целта ще трябва самият Тръмп да я подпише, ако тя бъде приета от Камарата на представителите. За отхвърлянето на президентското вето е необходимо мнозинство от две трети в двете камари.

Марко Рубио информира Конгреса за военна операция във Венецуела

Все пак това беше значителен жест, който показа безпокойството сред някои републиканци, след като американската армия задържа венецуелския президент Николас Мадуро при внезапна нощна операция.

Администрацията на Тръмп сега се опитва да контролира петролните ресурси на Венецуела и нейното правителство, но резолюцията за военните правомощия ще изисква одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни атаки срещу южноамериканската страна.

Демократите не успяха да приемат няколко такива резолюции през месеците, в които Тръмп ескалира кампанията си срещу Венецуела, отбелязва АП.

Опонентите остро осъдиха резолюцията, наричайки я политически ход за атака срещу Тръмп, като заявиха, че той в момента не води военна кампания, отбелязва "Ройтерс".

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

"Целта на тази резолюция е да удари плесник на президента. Тя няма да постигне нищо от това, което претендира, защото не може да спре нещо, което в момента не се случва", заяви сенатор Джим Риш от Айдахо, републикански председател на комисията по външни отношения.

Вчера Тръмп заяви в своята мрежа Трут соушъл, че иска военният бюджет на САЩ да бъде увеличен от 1 трилион долара на 1,5 трилиона долара. 

Конституцията на САЩ изисква всеки президент да получи одобрението на Конгреса, преди да започне продължителна военна операция. Сенаторите, които се противопоставят на резолюцията за военните правомощия, казват, че арестът на Мадуро е операция на правоприлагащите органи, а не военна акция. Мадуро е подведен под съдебна отговорност в американски съд по обвинения, свързани с наркотици и оръжия, но отрича да е виновен.

Поддръжниците на Тръмп смятат, че в ролята си на главнокомандващ той има правото да започне ограничени военни действия, които счита за необходими за националната сигурност.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Сенат на САЩ Доналд Тръмп Венецуела
Последвайте ни
Язовир „Ивайловград“ преля

Язовир „Ивайловград“ преля

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 15 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 15 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 15 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 15 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Нетаняху: Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа</p>

Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа

Свят Преди 1 час

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Свят Преди 2 часа

Властите отправиха предупреждение за опасност от катастрофални пожари утре

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

България Преди 4 часа

В „Люлин“ 3,4,5 и 6 няма парно и топла вода от вчера вечерта

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Свят Преди 4 часа

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 5 часа

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Свят Преди 5 часа

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Свят Преди 5 часа

Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

България Преди 5 часа

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

България Преди 5 часа

Забраната ще важи до 15 май

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Свят Преди 5 часа

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Любопитно Преди 5 часа

Ако Доналд Тръмп иска Гренландия, а Дания продължава да отказва да му я предостави, тогава може би проблемът не е в стратегията, а във въображението

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 6 часа

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

България Преди 6 часа

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Любопитно Преди 6 часа

Смъртта на Джон Едуард Джоунс в пещерата Нъти Пъти в Юта остава един от най-страшните пещерни инциденти, регистрирани някога

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

България Преди 6 часа

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Любопитно Преди 6 часа

"Действителното разпадане на семейството беше трудно. Загубата на истинско партньорство и приятелство беше трудно", сподели Гарнър

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Сняг през почивните дни

sinoptik.bg
1

Киафа се радва на зимата

sinoptik.bg

Наско Сираков, Йордан Лечков и Емил Костадинов в първи епизод на риалити формата „Вече играеш… Стоичков“

Edna.bg

Съпругът на Хилари Дъф с ироничен отговор след коментар за „токсична майчинска компания“

Edna.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Ливърпул, стартовите 11

Gong.bg

НА ЖИВО: Атлетико Мадрид 0:1 Реал Мадрид, снаряд от Валверде

Gong.bg

АП: Бенямин Нетаняху заяви, че Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир

Nova.bg

„Не ми пука”: Агент на ICE спря лекар да окаже помощ на застреляната жена в Минеаполис (ВИДЕО)

Nova.bg