Грандиозен скандал в САЩ, 18 години лъгали хората за войната в Афганистан

Г рандиозен скандал разтърсва САЩ. В продължение на 18 години властите са лъгали хората за войната в Афганистан. Това става ясно от над 2000 страници с поверителни документи и 400 интервюта с висши военни, публикувани от „Уошингтън поуст”.

Информацията е сериозен удар срещу самите устои на демокрацията в страната, тъй като лъжите са дело на три поредни президентски администрации - от тази на Джордж Буш младши, който беше издигнат от републиканците, през избрания на от демократите Барак Обама, до настоящия държавен глава Доналд Тръмп.

След публикуването на данните, Комисията за въоръжени сили на Сената проведе в сряда вечерта брифинг за ситуацията в Афганистан с командира на американските войски там, генерал Остин Милър и помощника на министъра на отбраната по въпросите на сигурността на Индо-Тихоокеанския регион Рандал Шривър, при закрити врати.

По-рано тази година сенаторите и от Демократическата и от Републиканската партии гласуваха за оставането на САЩ във войната в Афганистан, противопоставяйки се на опитите на президента Доналд Тръмп да изведе американските войски оттам и да получи зелена светлина за евентуална военна интервенция срещу Иран.

Военните, говорили пред „Уошингтън поуст”, мислели, че думите им няма да бъдат публикувани.

Информацията ясно показва, че в продължение на 18 години властите са лъгали обществеността.

Новините за загубите са били неглижирани или прикривани. В същото време всяка победа, колкото и незначителна да е била, е била рекламирана мащабно в медиите.

Командването пък нямало план как САЩ да победят и да излязат от конфликта в средноазиатската държава. Не било ясно дори срещу кого точно трябва да се извоюва победа – талибаните, „Ал-Каида” или други джихадистки и терористични организации, нито как да се установи демократично управление в Афганистан.

Данните сочат абсудри, като това, че самоубийствени атентати са били отбелязвани в докладите на военните като победи за американската армия заради загубите на жива сила и техника, понесени от врага.

От министерството на отбраната на САЩ официално отричат, че целенасочено са лъгали и заблуждавали обществото и Конгреса за войната в Афганистан.

Тя е най-продължителният военен конфликт в историята на Съединените щати. Започва през 2001 г. в отговор на решението на правителството на талибаните да даде убежище на сочения за организатор на атентатите от 11 септември водач на „Ал-Каида” Осама бин Ладен.

През 2002 г. талибаните са свалени от власт, а през 2011 г. Осама бин Ладен е убит от американски командоси в Пакистан. Въпреки това войната продължава.

До този момент в нея са загинали 1 892 американски военни, ранени са 20 589. Загубите за афганистанците се изчисляват на около 147 000 убити, повече от 38 000, от които са цивилни граждани. Броят на ранените и пострадалите не е известен.

В основата на скандала обаче стоят пари. Цената на войната възлиза общо на близо 2 трилиона долара.

Данните сочат, че парите са харчени практически безконтролно, а Конгресът лесно е бил убеждаван да гласува още суми, с презумпцията, че американските военни в Афганистан защитават САЩ от нови терористични актове, като този от 11 септември 2001 година.

В интервютата военни, дипломати и офицери от командването признават, че са били отпуснати повече пари, отколкото са можели да изхрачат.

Например били дадени близо милиард долара за хеликоптери и самолети, на които афганистанските военни не знаели как да летят. Милиони са харчени за сгради и инфраструктура, които не са използвани и месеци след изграждането вече се рушали. 34 милиона долара са дадени за отглеждане на соя в Афганистан, въпреки че тази култура не вирее там и няма пазар за нея в страната. 28 милиона долара са похарчени са специални униформи с горски камуфлаж за афганистанските военни, въпреки че само около 2,1% от площта на азиатската страна е покрита с гори.

Скандалът засилва натиска върху Конгреса и администрацията на Доналд Тръмп да постигнат споразумение с талибаните и да изтеглят американските военни от Афганистан, въпреки недоволството на бизнес лобитата. Това обаче едва ли ще стане в близо бъдеще. Военният бюджет на САЩ, гласуван за следващата година, достигна рекордните 738 млрд. долара. В него са предвидени средства за оставането на американските военни в Сирия и Афганистан.

