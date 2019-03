С АЩ предлагат солидна награда до 1 млн. долара за информация за един от синовете на покойния лидер на „Ал Кайда” Осама бин Ладен, съобщи Би Би Си (BBC).

Хамза бин Ладен се очертава като наследникът на баща си начело на ислямистката терористична групировка, твърдят официални лица. Смята се, че той се намира близо до афганистанско-пакистанската граница.

През последните години Хамза бин Ладен пусна аудио и видео съобщения, в които призовава последователите му да атакуват САЩ

и техните западни съюзници като отмъщение за убийството на баща му.

През 2011 г. специалните сили на САЩ убиха Осама бин Ладен в комплекс в Абботабад, Пакистан. Той е човекът, одобрил атаките срещу САЩ на 11 септември 2001 г., в които бяха убити близо 3000 души.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ