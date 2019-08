С поред американските разузнавателни служби синът на основателя на „Ал Кайда” Осама бин Ладен - Хамза бин Ладен, е мъртъв. Източник на Ройтерс, пожелал анонимност, не даде повече подробности, включително кога или къде е умрял Хамза.

Преди това американският президент Доналд Тръмп отказа коментар, след като телевизия Ен Би Си Нюз съобщи, че правителството на САЩ разполага с разузнавателни данни, свидетелстващи за смъртта на Хамза. В. "Ню Йорк таймс" съобщи, че САЩ са имали роля в операцията, довела до смъртта на Хамза, която според изданието е била извършена през последните две години.

През февруари Държавният департамент обяви, че предлага награда до 1 милион долара за информация, която би довела до "разпознаването или установяването на местонахождението" на Хамза, определен от ведомството като важен лидер в "Ал Кайда".

Според института "Брукингс" Хамза, за когото се смята, че сега би могъл да е 30-годишен, е бил с баща си в Афганистан преди нападенията в САЩ на 11 септември 2001 г. и е прекарал време с него в Пакистан, след като предвожданата от САЩ операция в Афганистан принуди голяма част от висшето ръководство на "Ал Кайда" да се премести в Пакистан. Смяташе се, че Хамза е бил под домашен арест в Иран, когато баща му беше убит от американски командоси в Пакистан през 2011 г.

През март 2019 г. Саудитска Арабия каза, че е отнела гражданството на Хамза, като заяви, че решението е било взето с кралска заповед през ноември 2018 г.

