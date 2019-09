Е дна от водещите международни теми през последните два месеца, е мирният процес в Афганистан. За някои желанието на САЩ да водят преговори с талибаните е символ на слабост. За други, това е капитулация и дори някои заявиха, че талибаните са победили. Само за един месец в Афганистан се случиха повече събития отколкото в половината държави по света. Ако Европа беше разтресена от терористичните актове между 2015 и 2017, то за афганистанците тероризмът е ежедневие. Кратък преглед на новините показва тежка картина: атентати срещу цивилни обекти, сватба, пазари; бомбени нападения в сърцето на столицата Кабул в близост до дипломатическите представителства; ракетни обстрели по международните сили и афганистанските правителствени части; екзекуции и отвличания – само за седмица талибаните отвлякоха шест журналисти.

Всички тези събития се случиха от средата на август до началото на септември. Докато бомбите взимаха нови жертви – както военни, така и цивилни – дипломатите водят мирни преговори, които през последната седмица колабираха. Мнозина анализатори смятаха, че САЩ ще постигнат споразумение с талибаните, докато експертите по сигурност бяха сигурни, че подобно нещо не е реалистично. Те се оказаха прави и за да потвърдят мнението им, че мирът е далеч, талибаните изстреляха ракети по американското посолство в Кабул навръх отбелязването на годишнината от атаките на 11 септември 2001.

Всеки президент след Джими Картър мечтае да подпише мирно споразумение в Кемп Дейвид. Това си мечтаеше и Доналд Тръмп, който имаше желание да бъде запомнен като американския лидер, прекратил войната в Афганистан 18 години след началото й. Тръмп искаше да направи това именно в Кемп Дейвид. От 2001 насам, когато след атаките от 11 септември Вашингтон извърши интервенция срещу талибаните, дали подслон на Ал Кайда, американската администрация няколко пъти опитва да прекрати военния конфликт, но спецификата на Афганистан, както и грешките на САЩ и насилието на талибаните не позволиха това. Всеки един мирен процес има значение и за държави като България, които предоставят военни части на международната коалиция в Кабул. Българската мисия включва 159 души и София изпраща редовно нови контингенти вече години наред. И докато на масата за преговори талибаните и американците водят дебати, в райони като Кандахар, където са разположени българските сили, военните действия се засилват.

Ако преди време Буш е вярвал, че може да победи в Афганистан, то съветниците, експертите и анализаторите в американската администрация никога не са били толкова убедени. Да воюваш е едно, но да изградиш успешна администрация е съвсем различно нещо. Афганистан е изолирана, планинска държава, разделена на множество племенни и етнически групи. Страната няма демократична традиция – регионът е управляван дълго време от кралска династия, попада под ударите на британския колониализъм, а краткият период на разцвет е прекъснат рязко от съветската инвазия, последвана от надигането на талибаните и установяване на тяхно управление до 2001, премахнато от американската интервенция. От 1980-те насам Афганистан е в непрестанна война. Централното правителство в Кабул остава корумпирано и без особено влияние извън столицата и няколко провинции.

