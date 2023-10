Всичко, което трябва да знаете за безпрецедентната атака срещу Израел

И зненадващото мащабно нападение на бойци от Газа срещу Израел в събота доведе до смъртта на стотици израелци, което предизвика ответни израелски въздушни удари и официално обявяване на война в неделя.

"Граждани на Израел, ние сме във война - не в операция, не в обход - във война", заяви израелският министър-председател Бенямин Нетаняху във видеопослание малко след като войнстващата групировка Хамас, която контролира крайбрежния анклав Газа, изстреля множество ракети и изпрати въоръжени лица в Израел в многостранна и безпрецедентна атака в дългогодишния конфликт.

Над 1100 са жертвите след атаката на "Хамас" срещу Израел

Досега са загинали над хиляда души, като повече от 700 израелци са убити при нападението на Хамас, а повече от 400 палестинци са загинали при въздушните удари на Израел по Газа.

Все още е неизвестна съдбата на най-малко 100 заложници, включително израелски войници, които Хамас твърди, че е заловил.

Ето какво знаем до момента.

Какво се случи?

Около 6:30 ч. сутринта местно време в събота, когато много израелци вероятно са спели, в района на Тел Авив се чуват сирени, а над Израел прелитат ракети.

След това бойци от Газа навлязоха в Израел по суша, море и въздух, като някои от тях използваха парапланери, съобщиха от IDF (Israel Defense Forces-Израелски отбранителни сили-бел.ред.).

IDF съобщи, че по Израел са били изстреляни около 2 200 ракети. Според Хамас броят им е 5 000. В контекста на това, по време на 50-дневната война между двете страни през 2014 г. от Газа към Израел са били изстреляни около 4000 ракети.

Военният командир на Хамас Мохамед Ал-Дейф нарече операцията "Бурята Ал-Акса" и заяви, че нападението срещу Израел е отговор на нападенията срещу жени, оскверняването на джамията Ал-Акса в Йерусалим и продължаващата обсада на Газа.

Ицхак Херцог: Иран е виновен за мащабната атака на Хамас

Хамас заяви, че е заловила израелски войници, като публикува в профилите си в социалните медии видеоклипове на войници, които уж е заловила. Видеоклипове, чието местоположение е установено от CNN, сочат, че поне един израелски войник е бил пленен от групировката. В неделя IDF публикува имената на 44 войници, които според него са били убити при нападението.

В изявление от същия ден Хамас заяви, че негови бойци все още се намират в южните израелски градове и че групировката ги подкрепя с ракетен обстрел в градовете Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар Аза, Беери, Ятед и Кисуфим.

Как реагира Израел?

В отговор на нападението Израел започна операция "Железни мечове", като нанесе удари по редица цели в ивицата Газа. Нетаняху заяви, че отговорът на Израел на нахлуването на Хамас ще "наложи огромна цена" на групировката.

IDF призова цивилното население в Газа незабавно да напусне жилищните си райони с оглед на тяхната безопасност, тъй като израелските военни операции продължават да бъдат насочени срещу Хамас.

Във вътрешността на Газа се чуваше рев на израелски военни самолети, последван от силни експлозии и издигащи се кълба черен дим.

Най-малко 313 души са загинали за 24 часа, включително най-малко 20 деца, съобщи палестинското министерство на здравеопазването в Газа в неделя. То добави, че други 1 990 души са били ранени.

Израел е поразил над 500 цели на Хамас и "Ислямски джихад"

В неделя IDF съобщи, че са нанесени удари по 426 цели в Газа, включително по 10 кули, които според информацията са били използвани от Хамас.

В северната част на страната подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула" пое отговорност за обстрелването на три израелски обекта в района, известен като фермите Шебаа, с помощта на ракети и артилерия. Ливан счита района за окупиран от Израел. Израел отговори с артилерийски огън.

А в окупирания от Израел Западен бряг седем палестинци бяха убити от израелски войници в събота, когато избухнаха сблъсъци, след като израелската армия блокира градове на Западния бряг, според палестинското министерство на здравеопазването.

Как двете страни стигнаха дотук?

Напрежението между Израел и палестинците съществува отпреди основаването на държавата през 1948 г. Хиляди хора и от двете страни са били убити и много повече ранени в дългогодишния конфликт между двете страни през десетилетията.

През тази година насилието е особено засилено. Броят на палестинците - бойци и цивилни - убити на окупирания Западен бряг от израелските сили е най-голям от близо две десетилетия. Същото важи и за израелците и чужденците - повечето от тях цивилни - убити при палестински нападения.

Израел и Хамас са въвлечени във въоръжен конфликт още от Първата палестинска интифада или въстание през 1987 г. срещу израелската окупация на ивицата Газа и Западния бряг.

Израел завладява Газа от Египет по време на войната през 1967 г., след което се изтегля през 2005 г. Територията, в която живеят около 2 милиона палестинци, преминава под контрола на Хамас през 2007 г. след кратка гражданска война с Фатах - конкурентна палестинска фракция, която е в основата на Палестинската автономия.

След нападението срещу Израел: Петролът скочи с над 5%

След като Хамас завзема контрола над Газа, Израел и Египет налагат строга обсада на територията, която продължава и в момента. Израел също така поддържа въздушна и морска блокада на Газа.

Преди операцията в събота последната война между Хамас и Израел беше през 2021 г., която продължи 11 дни и при която загинаха най-малко 250 души в Газа и 13 в Израел.

Нападението в събота се случи на 50-ата годишнина от войната от 1973 г., когато арабските съседи на Израел започнаха изненадваща атака срещу Израел на Йом Кипур, най-свещения ден в еврейския календар, на 6 октомври 1973 г.

Какво представлява Хамас?

Хамас е ислямистка организация с военно крило, която възниква през 1987 г. от Мюсюлманските братя - сунитска ислямистка група, основана в края на 20-те години на миналия век в Египет.

Самата дума "Хамас" е акроним на "Harakat Al-Muqawama Al-Islamia" - на арабски "Движение за ислямска съпротива". Групата, подобно на повечето палестински фракции и политически партии, настоява, че Израел е окупационна сила и че се опитва да освободи палестинските територии. Тя смята Израел за нелегитимна държава.

Отказът ѝ да признае Израел е една от причините, поради които в миналото тя е отхвърляла мирните преговори. През 1993 г. тя се противопоставя на споразуменията от Осло - мирен пакт между Израел и Организацията за освобождение на Палестина (ООП).

Групата се представя като алтернатива на Палестинската автономия (ПА), която е признала Израел и е участвала в множество неуспешни мирни инициативи с него. Днес ПА се ръководи от Махмуд Абас и е базирана в окупирания от Израел Западен бряг.

През годините "Хамас" е извършила множество нападения срещу Израел и е обявена за терористична организация от Съединените щати, Европейския съюз и Израел. Израел обвинява своя заклет враг Иран, че подкрепя Хамас.

Какво е Ал-Акса?

Комплексът Ал-Акса е едно от най-почитаните места в исляма и юдаизма. Свещената територия, известна на мюсюлманите като Ал Харам Ал Шариф (благородно светилище), а на евреите - като Храмовия хълм, от десетилетия е огнище на напрежение между Израел и палестинците.

Хамас твърди, че е предприел атаката "Бурята Ал-Акса" в събота отчасти за да защити свещеното място.

Само на мюсюлманите е позволено да се молят в комплекса съгласно споразумение за статукво, първоначално постигнато преди повече от век. На посетителите, които не са мюсюлмани, е разрешено да посещават комплекса в определени часове и само определени зони.

pic.twitter.com/x8ynnRieog Aftermath of the airstrikes on Sheykh Ahmad Yasin mosque in Al Shati, west of Gaza - Source: Aleph #Palestine #PalestinaLibre #IsraelPalestineWar #Israel_under_attack #Israel #Israel_under_attack #IStandWithPalestine #IStandWithIsrael #Gaza

Много хора в мюсюлманския свят обаче се опасяват, че правото да бъдат единствените поклонници там е подкопано и че самите обекти са застрашени от разрастващото се крайнодясно еврейско движение и крайнодясното правителство на Израел.

На мястото често избухват сблъсъци между палестински поклонници и израелски сили. През последната година полицията няколко пъти нахлува в комплекса.

Комплексът се намира в Източен Йерусалим, който палестинците искат за столица на бъдещата си държава и който по-голямата част от международната общност смята за окупирана територия. Израел я завзема от Йордания по време на шестдневната си война през 1967 г. и смята както Източен, така и Западен Йерусалим за своя единна, "вечна столица".

Какво казват основните регионални играчи?

Западните държави осъдиха нападението на Хамас и обещаха подкрепа за Израел, докато арабските държави, включително тези, които са признали Израел, призоваха за спокойствие.

Президентът на Съединените щати Джо Байдън разговаря в събота с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и заяви, че Вашингтон "недвусмислено осъжда това ужасяващо нападение срещу Израел от страна на терористите от Хамас от Газа".

"Ясно заявих на министър-председателя Нетаняху, че сме готови да предложим всички подходящи средства за подкрепа на правителството и народа на Израел", каза той.

Саудитска Арабия, която води преговори със САЩ за потенциално нормализиране на отношенията с Израел, заяви, че следи отблизо "безпрецедентната" ситуация и призова "двете страни незабавно да спрат ескалацията", се казва в изявление на саудитското външно министерство в социалната мрежа X.

Противниците на Израел приветстваха нападението. Генерал-майор Рахим Сафави, съветник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, заяви:

"В момента на нападението на Израел е налице опасност за живота на Израел: Ние поздравяваме палестинските бойци и ще стоим до тях до освобождаването на Палестина и свещения Йерусалим", заяви държавната агенция ISNA.

Хизбула похвали атентатите и заяви, че е в контакт с палестинските бойни групи "в страната и чужбина", съобщи нейният канал "Ал Манар".

Какво следва?

Сега IDF се съсредоточава върху поемането на контрола над ивицата Газа.

"Същественото нещо, което ни занимава в момента, е стабилизирането на контрола в ивицата Газа", заяви Хехт на брифинг в неделя.

"Имаме цели за следващите 12 часа: да сложим край на анклава в Газа. Да контролираме целия анклав и да убием всички терористи на наша територия", каза той и добави, че IDF ще се опита да изсели определени общности в районите на Газа.

@NBCnews showed this map on the Nightly News last night in order to explain the geography of Israel/Palestinian Territories.

Oof! pic.twitter.com/CkXugtbUdW