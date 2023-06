Гореща вълна уби близо 100 души в Северна Индия

Н ай-малко 96 души са загинали в индийските щати Утар Прадеш и Бихар през последните три дни поради силните горещини, съобщиха официални лица.

През последните няколко дни в някои части на Индия се наблюдават тежки горещини, като на много места температурите надхвърлят 40 градуса по Целзий. 54 души са починали в северната част на Утар Прадеш, а 44 души - в източната част на Бихар.

