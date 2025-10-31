Свят

Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

Железниците на Сърбия внезапно спряха продажбата на билети

31 октомври 2025, 15:46
Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха
Източник: iStock photos/Getty images

В сички влакове в Сърбия са спрени поради сигнал за бомби, обяви железопътният оператор "Сърбиявоз".

Оттам посочват, че на 31 октомври е получено обаждане, съдържащо анонимен сигнал, че са били поставени взривни устройства във всички влакове и железопътни линии, предава N1.

Спряха пътническите влакове в Сърбия след бомбена заплаха

"Принудени сме временно да преустановим движението на всички влакове, за да защитим живота на пътниците и екипажите на влаковете", заявяват от "Сърбиявоз".

Железниците на Сърбия внезапно спряха продажбата на билети през деня, влаковите композиции бяха спрени на гарите, "до второ нареждане".

Източник: N1    
Сърбия влакове заплаха
Последвайте ни
Откриха куп нарушения в Елените

Откриха куп нарушения в Елените

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Дания се готви за възможна война с Русия

Дания се готви за възможна война с Русия

Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг

Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг

Какви са очакванията на експертите за имотния пазар у нас

Какви са очакванията на експертите за имотния пазар у нас

pariteni.bg
Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Свят Преди 1 час

Цените на енергията са се понижили с 0,2 процента на месечна база и с 1,0 процент на годишна

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп нареди на Пентагона да "започне изпитания с ядрено оръжие"

<p>След година на протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти</p>

След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти

Свят Преди 2 часа

Режимът на Александър Вучич прилича на политическа схема тип "Понци" - поддържа илюзия за легитимност чрез зрелища, докато отлага неминуемия си крах

Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера

Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера

България Преди 2 часа

На водача е съставен съответния акт

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Свят Преди 2 часа

Джорджа Мелони, смятана за "възрастния в стаята" сред европейските популисти, имаше нелек ден с Орбан в Рим

<p>Тъмната страна на управлението на Зеленски</p>

"Пълзящ авторитаризъм": Тъмната страна на управлението на Зеленски

Свят Преди 2 часа

Опозиционни депутати и активисти твърдят, че украинското ръководство използва съдебната система, за да сплашва противници и да заглушава критиците си

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Свят Преди 2 часа

ФБР арестува множество лица в Мичиган

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Брюкселският елит не бива да празнува прекалено рано

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

България Преди 2 часа

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

България Преди 2 часа

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Свят Преди 2 часа

Сахар Барух, който има и българско гражданство, беше отвлечен от кибуца Беери в Газа и убит по време на неуспешна спасителна операция на армията два месеца по-късно

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

България Преди 3 часа

Предложението беше внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало"

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

България Преди 3 часа

Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа

<p>Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея</p>

Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея

България Преди 3 часа

Тя предшества празника на Свети Архангел Михаил, водачът на небесните сили и покровител на душите на починалите

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

Свят Преди 3 часа

35-годишната принцеса Юджини беше заснета в Париж, а принцеса Беатрис,бе забелязана в Саудитска Арабия

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Легендата за „Кървавата Мери“ - първата кралица на Англия

Edna.bg

Енджи Касабие: Егоизъм е да искаш да имаш дете на всяка цена

Edna.bg

Обявиха наказанието на Светослав Вуцов и санкциите след Черно море - Левски

Gong.bg

Официално: обявиха програмата на Mr Bit Втора лига до края на годината

Gong.bg

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Nova.bg

България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg