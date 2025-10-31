Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

В сички влакове в Сърбия са спрени поради сигнал за бомби, обяви железопътният оператор "Сърбиявоз".

Оттам посочват, че на 31 октомври е получено обаждане, съдържащо анонимен сигнал, че са били поставени взривни устройства във всички влакове и железопътни линии, предава N1.

Спряха пътническите влакове в Сърбия след бомбена заплаха

"Принудени сме временно да преустановим движението на всички влакове, за да защитим живота на пътниците и екипажите на влаковете", заявяват от "Сърбиявоз".

Железниците на Сърбия внезапно спряха продажбата на билети през деня, влаковите композиции бяха спрени на гарите, "до второ нареждане".