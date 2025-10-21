ЕП сигнализира за вълна от насилие в Сърбия

Е вропейският парламент (ЕП) прие резолюция относно нарастващата поляризация и репресиите в Сърбия – една година след срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Срутването предизвика безпрецедентни протести в цялата страна.

В текста на резолюцията се припомнят също доклади за прекомерна употреба на сила срещу протестиращи, използването на звукови оръжия, както и твърдения за незаконно подслушване и излъчване на лични разговори на активисти и студенти.

ЕС: Насилието на протестите в Сърбия е неприемливо

ЕП „категорично осъжда вълната от държавно спонсорирано насилие, заплахи и арести на мирни протестиращи, журналисти и представители на опозицията“ и призовава властите да гарантират свободата на медиите и да прекратят очернящите кампании срещу съдии, прокурори и преподаватели, които подкрепят протестите.

Документът подчертава, че разследването на трагедията все още не е завършено, и призовава за „пълно и прозрачно прилагане на процедурата“ и за наказателно преследване на отговорните лица. ЕП е загрижен за нарастващото влияние на Китай в Сърбия, особено чрез инфраструктурни проекти, които често се реализират извън рамките на Закона за обществените поръчки и без достатъчна прозрачност. Припомня се също, че през март 2025 г. Европейската прокуратура (EPPO) е започнала разследване за възможна злоупотреба с европейски средства по време на реконструкцията на жп гарата в Нови Сад.

ЕП отхвърля сръбската пропаганда срещу България

В резолюцията се посочва, че от февруари до края на септември 2025 г. в повече от 630 населени места в Сърбия са се провели над 10 000 протеста, включително „най-голямото гражданско събиране в съвременната история на страната“. ЕП подчертава, че подкрепя правото на студентите и гражданите на мирен протест и че студентите са включени в краткия списък за Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта.

Докато изразява подкрепа за диалог и реформи, ЕП оценява, че ситуацията в Сърбия остава „напрегната и поляризирана“, което, както е посочено, е резултат от езика на омразата, очернящите кампании и антиевропейската пропаганда в проправителствените медии и от страна на държавни служители.

В резолюцията се споменава и се посочва, че сръбското правителство е водило преговори със собствениците на United Media, в чиято структура влиза и телевизия N1, с цел „отслабване на този медиен канал“, което, ако бъде потвърдено, би представлявало „сериозна атака срещу вече застрашения медиен плурализъм“.