Хиляди сърби тръгнаха към Нови сад

Хиляди жители на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат първите участници в похода

31 октомври 2025, 22:36
Х иляди хора от цяла Сърбия се отправиха в петък към Нови Сад в навечерието на първата годишнина от срутването на козирката на местната железопътната гара, довело до смъртта на 16 души, след което избухнаха масови протести срещу правителството и президента Александър Вучич.

На 1 ноември 2024 г. втората по големина сръбска гара се превърна в символ на дълбоко вкоренената, системна корупция в страната. Оттогава протестите събират стотици хиляди демонстранти, чиито първоначални искания за прозрачност в разследването прераснаха в призиви за предсрочни избори.

Хиляди почетоха жертвите от трагедията на жп гарата в Нови Сад

Вълната на недоволство доведе до оставка на премиера, разпадане на правителството и формиране на нов кабинет, но президентът Александър Вучич остава твърдо на поста си.

Студентите призоваха за масово събиране в събота в Нови Сад, за да почетат паметта на жертвите. Хиляди се отправиха пеша от Белград - поход от около 100 километра, а някои дори от Нови Пазар, на над 340 километра южно от сръбската столица.

Нови Сад на фокус: Вучич с контрапротест след годишнината

Държавната железопътна компания обяви временно спиране на всички влакови услуги в страната заради анонимно обаждане с предупреждение за поставени експлозиви по влаковете и линиите - решение, което допълнително затрудни придвижването на протестиращите.

Вечерта хиляди жители на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат първите участници в похода, развявайки знамена.

Правителството обяви 1 ноември за ден на национален траур. Президентът Вучич се извини за „нещата, които е казал за студентите, протестиращите и други хора“.

Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

По повод утрешната годишнина от трагедията в Нови Сад, той изрази съболезнования към семействата на жертвите и заяви, че оттогава „държавата е в смут“.

„Една година след това мога да констатирам, че мнозина в нашето общество са допускали сериозни и големи грешки, включително и аз самият“, заяви той.

„Утре, на 1 ноември, ще отида в църква, за да се помоля на Бог и да запаля свещ за всеки от тях. Призовавам хората също да го направят. Знам, че в скръбта си някои търсят утеха в събиранията - всеки скърби по начина, по който смята за най-добър. Докато това се прави мирно, напълно го подкрепям“, обяви Вучич.

„Протестите сами по себе си не са заместител на разговора. Те са добри за скандиране на лозунги, но не и за решаване на проблеми. Още веднъж призовавам протестиращите да седнат на масата, да изразят желание да участват в диалог и дебати - не чрез ултиматуми, а като част от разговора“, допълни Вучич.

Източник: EPA/БГНЕС

 

Източник: БГНЕС    
Нови Сад Протести Александър Вучич
